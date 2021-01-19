Юрий Дудь о "суде" над Навальным: когда беспредел становится нормой, его жертвами становятся все

Юрий Дудь о "суде" над Навальным: когда беспредел становится нормой, его жертвами становятся все(1)
Журналист Юрий Дудь в социальных сетях прокомментировал возвращение Алексея Навального в Россию.
Журналист Юрий Дудь в социальных сетях прокомментировал возвращение Алексея Навального в Россию.
Одна из вещей, про которую сегодняшняя власть не устает повторять, — это победа над 90-ми. Типа избавились от бандюганов, нищеты и прочего беспредела. В столицах с этим и правда стало значительно лучше, но у тех, кто живет не в них, могут быть другие мнения — и про безопасность, и про экономику.
”90-е никуда не уходили” — принято говорить про далекую провинцию, но события последних суток напоминают нам о том, что они регулярно случаются и в паре десятков километров от Кремля. Для всех, кто этого не знал или просто сомневался: раньше беспредел творили гангстеры, сейчас — это легко делает и государство. Суд, проведенный сегодня над Алексеем Навальным за партой в химкинском отделении полиции, это именно беспредел.
Самый большой риск тут в том, что когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся вообще все, в том числе те, кто эту норму когда-то устанавливал и исполнял (погуглите о Генрихе Ягоде, грустная фотография которого была сегодня прямо за спиной Навального).
Я от души желаю никогда и никому не попасть под такой суд — реактивный, закрытый и нарушающий законы. Ни тем, кто оттирает в госмедиа все косяки начальства. Ни тем, кто уничтожает любую политическую конкуренцию. Ни тем, кто годами ворует из бюджета. Ни даже самым опасным преступникам.
Навальному и его семье — сил и терпения.
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