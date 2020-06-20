Юрий Дудь о голосовании за поправки в Конституцию РФ: "Это позор"

Дудь прикрепил к посту видеозапись выступления российского президента на пресс-конференции в 2008 году. Там Путин говорит, что не станет баллотироваться на третий президентский срок и не будет нарушать действующую Конституцию. "Говорят, что самая большая зависимость — от власти. Я этого никогда не чувствовал", — утверждал тогда российский президент.

К посту журналист также прикрепил фотографию разбитой дороги в Ярославской области. "Именно на этой дороге я посчитал необходимым написать этот очень очевидный пост", — отметил Юрий Дудь.

Известный журналист задается вопросом, как ему в связи с этим поступать. Он считает, что есть два варианта — бойкотировать голосование или прийти и высказаться против: "Лично я, скорее всего, дотяну до последнего дня голосования и выберу 1 или 2 в последний момент".