Юрий Дудь о голосовании за поправки в Конституцию РФ: "Это позор"

Пост журналиста и видеоблогера Юрия Дудя о "позорном" голосовании по поправкам к Конституции России собрал за час более 300 тысяч лайков в Instagram, за пять часов — более 500 тыс. В посте говорится, что "единственный смысл этого голосования — дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года".
Дудь прикрепил к посту видеозапись выступления российского президента на пресс-конференции в 2008 году. Там Путин говорит, что не станет баллотироваться на третий президентский срок и не будет нарушать действующую Конституцию. "Говорят, что самая большая зависимость — от власти. Я этого никогда не чувствовал", — утверждал тогда российский президент.
К посту журналист также прикрепил фотографию разбитой дороги в Ярославской области. "Именно на этой дороге я посчитал необходимым написать этот очень очевидный пост", — отметил Юрий Дудь.
Известный журналист задается вопросом, как ему в связи с этим поступать. Он считает, что есть два варианта — бойкотировать голосование или прийти и высказаться против: "Лично я, скорее всего, дотяну до последнего дня голосования и выберу 1 или 2 в последний момент".
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