Юрий Чайка уйдет с поста генпрокурора РФ. Уже известен его преемник

Путин освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора ”в связи с переходом на другую работу”, сообщили в Кремле. Чем будет заниматься Чайка, пока неизвестно.

Уход Юрия Чайки может быть связан с тем, что в мае ему исполняется 69 лет, сообщают ”Открытые медиа” со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре. По закону генпрокурором может быть человек младше 70 лет.

Совет Федерации рассмотрит предложение президента 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате верхней палаты парламента.

44-летний Игорь Краснов известен тем, что расследовал убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Также он участвовал в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова, вел дело о покушении на Анатолия Чубайса, расследовал хищения, совершенные на космодроме Восточный.

Юрий Чайка возглавлял Генпрокуратуру России с июня 2006 года. До этого он в течение семи лет был министром юстиции РФ.