Юрий Чайка уйдет с поста генпрокурора РФ. Уже известен его преемник

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост генерального прокурора, пишет "Медуза" со ссылкой на сайте Кремля.
Путин освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора ”в связи с переходом на другую работу”, сообщили в Кремле. Чем будет заниматься Чайка, пока неизвестно.
Уход Юрия Чайки может быть связан с тем, что в мае ему исполняется 69 лет, сообщают ”Открытые медиа” со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре. По закону генпрокурором может быть человек младше 70 лет.
Совет Федерации рассмотрит предложение президента 22 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате верхней палаты парламента.
44-летний Игорь Краснов известен тем, что расследовал убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Также он участвовал в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова, вел дело о покушении на Анатолия Чубайса, расследовал хищения, совершенные на космодроме Восточный.
Юрий Чайка возглавлял Генпрокуратуру России с июня 2006 года. До этого он в течение семи лет был министром юстиции РФ.
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