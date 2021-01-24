Юри Ратас: слова "Центристская партия" и "коррупция" не должны оказываться в одном предложении

"Большое спасибо всему народу Эстонии! 51-е Правительство Республики вступает в должность. Для меня было большой честью служить эстонскому народу в качестве главы двух правительств подряд. Спасибо", — сказал Ратас.

"Мы выступаем за государство, которое поддерживает всех людей и их желание реализовать себя. Мы руководствуемся общими интересами эстонского государства и народа", — прокомментировал он коалиционное соглашение с Партией реформ.

"Мы должны продолжать быть более прозрачными, и слова ”Центристская партия” и ”коррупция” не должны укладываться в одно предложение", — подытожил Ратас.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.

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