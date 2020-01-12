Юлия Ауг: Эстонию разделяет колоссальная травма народа, связанная с аннексией Эстонии Советским Союзом

DW: Мы с вами встречаемся в новом 2020 году. Давайте подведем итоги прошедшего года - каким он был лично для вас?

Юлия Ауг: Лично для меня это был один из самых счастливых годов. При всем, что происходит вокруг, в своей личной и творческой жизни я была счастлива, как никогда.

- А что происходит вокруг?

- Вокруг много чего происходит, и это очень печально и страшно. И если воспринимать это не просто эмоционально, а попробовать трезво проанализировать, то приходишь к очень неутешительным выводам. У меня полное ощущение того, что мы находимся где-то внутри системы, формирующей тоталитарное государство. Все признаки этого в России налицо.

- Какие именно признаки?

- В России, например, всегда есть некая официальная мифология, которая выдает желаемое за действительное. И есть действительность, которая абсолютно отличается от мифологии, создаваемой государством.

В Советском Союзе это было доведено до некоего совершенства в буквальном смысле. Вся агитационная машина, включая великие произведения искусства, начиная от живописи, музыки, кино, театра, работала на создание мифа - мифологии СССР как самого свободного демократического и справедливого государства в мире.

- А что работает на эту мифологию в современной России?

- На эту мифологию в современной России работают фильмы, которые сейчас снимают. Сейчас во многом Госкино финансирует патриотическое кино.

- А что в этом плохого?