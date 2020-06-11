Юбилярам Пыхья-Таллинна по почте придут цветы

К сожалению, учитывая ситуацию последних месяцев, в этот раз собирать людей не представляется разумным. В связи с этим управа района приняла решение отправить цветы по почте, и, тем самым, уделить юбилярам внимание в этот важный день.

”Каждый адресат найдет в своем почтовом ящике открытку, которую можно будет поместить в почву, и позже она порадует юбиляра прекрасными цветами. Именно так — открытку следует покрыть тонким слоем земли, а позже нужно будет позаботиться о достаточном освещении, тепле и влажности. К каждой открытке прилагается подробная инструкция, следуя которой, семена цветов взойдут в течение 2-3 недель. Растения зацветут спустя приблизительно три месяца”, — сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд.

Семена полевых цветов оформлены в виде открытки, которая изготовлена из 100% переработанной бумаги с помощью высокотехнологичной печати. Несмотря на разный дизайн, открытки содержат одинаковую смесь семян.

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