Яна Тоом: Навальный никогда не был мне симпатичен. Он не альтернатива Путину

"Лично мне он (Навальный — прим. RusDelfi) никогда не был симпатичен. Думаю, что и многим в России тоже. Просто в силу того, что мне неизвестны его политические взнгляды. Я — человек, привыкший в европейском пространстве оперировать политическими взглядами. Кто он? Он либерал? Консерватор? Он правый? Он левый? У него одна повестка дня — это борьба с коррупцией и борьба с Путиным. Но мне кажется, что российская власть своими действиями в отношении Алексея Навального своими руками лепит из него политика номер два. Если раньше вопрос в России мог звучать: ты за Путина или против Путина, то теперь он звучит: ты за Путина или за Навального?", — сказала Тоом.

"Причины моей антипатии к Навальному состоят в его трек-рекорде. Это он известен своими шуточками: первый тост за холокост, тем, что назвал грузин грызунами, участием в русских маршах. То есть поневоле думаешь, что он — коньюктурщик, который знает, как поймать хайп. Но он, безусловно, очень смелый человек. Не каждый на его месте вернулся бы в Россию. Но у него не было альтернативы, если он и дальше хотел становиться политиком номер два. Но конечно, Навальный — не альтернатива Путину", — добавила депутат.

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