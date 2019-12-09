09.12.2019, 14:55

Якутский шаман возобновил поход на Москву, чтобы исполнить "волю бога" — изгнать Путина

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Якутский шаман возобновил поход на Москву, чтобы исполнить "волю бога" — изгнать Путина
Скриншот

Якутский шаман Александр Габышев, на которого ранее завели уголовное дело о "призывах к экстремизму", возобновил свой поход на Москву с прежними целями - для "изгнания" президента РФ Владимира Путина из Кремля. Еще в октябре у Габышева истекла подписка о невыезде из Якутска, обвинений ему не предъявили.

"У шамана те же цели и мотивы, и он идет", - сообщил РБК координатор проекта "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников. В разговоре с "Новой газетой" он отметил, что правозащитники ожидают провокационных действий со стороны правоохранительных органов и готовы оказать шаману юридическую помощь.

Габышева сопровождают два человека и четыре лайки. Сподвижник шамана Айхал уточнил порталу "Сибирь.Реалии", что шаман выдвинулся в Москву 7 декабря, с ним двое спутников - Алексей и Кирилл.

Еще один сподвижник Габышева Евгений Ростокин по прозвищу Ворон сообщил, что шаман перед новым походом совершал обряды и "общался с духами". "Воля бога будет исполнена", - передал слова шамана Ростокин. В Якутске сейчас 44 градуса мороза.

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Некоторые комментаторы в YouTube усомнились в информации об уходе Габышева, поскольку в Якутии стоят сильные морозы, а шаман еще недавно был болен. В ответ на это друг Габышева в прямом эфире связался с шаманом и тот и подтвердил, что 7 декабря ушел в поход на Москву, чтобы "исполнить божью волю", пишет портал EastRussia.

Адвокат шамана Ольга Тимофеева уточнила, что Габышев находится в статусе подозреваемого. Дело об экстремизме в его отношении было возбуждено 12 сентября, но обвинение так и не было предъявлено. "А согласно статье 100 Уголовно-процессуального кодекса, обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения. В противном случае, мера отменяется. Таким образом, Габышеву не запрещено выезжать за пределы Якутска", - сказала Тимофеева РИА "Новости".

Адвокат Борис Андреев сообщил, что Габышев не уведомил защиту о своих планах и передвижениях. "Если они и отправились в Москву, то пешком из Якутии в зимние морозы точно не выбраться. Даже до города Покровска (в 78 километрах от Якутска) не смогут дойти", - сказал он. По информации Андреева, шаман со сподвижниками могут находиться в верховьях реки Амга, "значит, точно на машине отправились".

Андреев добавил, что следствие по делу шамана еще идет, но когда будет следующее заседание суда, сказать не смог. Адвокат также выразил мнение, что Габышеву уже не предъявят обвинение.

Первый пеший поход шамана "на Кремль" начался в марте и должен был завершиться в 2021 году, но прервался досрочно, в сентябре. Из 8 тысяч километров Габышев прошел 3 тысячи. На границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь местные шаманы из общества "Тэнгэри", а возле Улан-Удэ сотрудники полиции отняли у шамана два обозных автомобиля, на которых везли вещи путников, и задержали двух его сторонников.

После этого в столице Бурятии начался уличный протест, в ходе которого люди требовали освободить активистов. 19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области по подозрению в "публичных призывах к насильственным действиям в отношении президента РФ". Задержание прошло в ходе "тихой спецоперации" с перекрытием федеральной трассы. Сотрудники спецслужб были вооружены автоматами и дубинками. Шамана молча повалили на землю и поволокли к машинам.

После задержания шамана отправили в психиатрическую лечебницу и после обследования при участии силовиков с ним было записано видео, в котором Габышев сказал, что у него "претензий к власти никаких нет", и попросил своих сторонников приостановить поход на Москву. Сторонники Габышева рассказывали, что после задержания их лидера к отряду подъехали "вежливые люди" и увезли нескольких сподвижников шамана в полицию, где внушили им, что они "идут против системы" и будут объявлены террористами, если не прекратят свои действия.

В начале октября психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Независимая экспертиза , проведенная по просьбе адвокатов шамана, подвергла сомнению выводы его амбулаторного "экспресс-обследования", не нашла в поведении Габышева никакой агрессии и оснований для его принудительного лечения.

Задержание и признание Габышева невменяемым вызвало протесты. В Якутске в начале октября прошел пикет в поддержку шамана, участники которого выступили против карательной медицины и заявили, что у Габышева есть право на свободу совести и вероисповедания, на свободу передвижения и высказывание своих мыслей о политической и экономической ситуации в стране. Правозащитная организация Amnesty International назвала якутского шамана узником совести и потребовала его освобождения.

Сам шаман пообещал, что продолжит поход на Москву с того места, где его задержали, и заверил, что "ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется".

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