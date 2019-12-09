Якутский шаман возобновил поход на Москву, чтобы исполнить "волю бога" — изгнать Путина

Адвокат Борис Андреев сообщил, что Габышев не уведомил защиту о своих планах и передвижениях. "Если они и отправились в Москву, то пешком из Якутии в зимние морозы точно не выбраться. Даже до города Покровска (в 78 километрах от Якутска) не смогут дойти", - сказал он. По информации Андреева, шаман со сподвижниками могут находиться в верховьях реки Амга, "значит, точно на машине отправились".
Андреев добавил, что следствие по делу шамана еще идет, но когда будет следующее заседание суда, сказать не смог. Адвокат также выразил мнение, что Габышеву уже не предъявят обвинение.
Первый пеший поход шамана "на Кремль" начался в марте и должен был завершиться в 2021 году, но прервался досрочно, в сентябре. Из 8 тысяч километров Габышев прошел 3 тысячи. На границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь местные шаманы из общества "Тэнгэри", а возле Улан-Удэ сотрудники полиции отняли у шамана два обозных автомобиля, на которых везли вещи путников, и задержали двух его сторонников.
После этого в столице Бурятии начался уличный протест, в ходе которого люди требовали освободить активистов. 19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области по подозрению в "публичных призывах к насильственным действиям в отношении президента РФ". Задержание прошло в ходе "тихой спецоперации" с перекрытием федеральной трассы. Сотрудники спецслужб были вооружены автоматами и дубинками. Шамана молча повалили на землю и поволокли к машинам.
После задержания шамана отправили в психиатрическую лечебницу и после обследования при участии силовиков с ним было записано видео, в котором Габышев сказал, что у него "претензий к власти никаких нет", и попросил своих сторонников приостановить поход на Москву. Сторонники Габышева рассказывали, что после задержания их лидера к отряду подъехали "вежливые люди" и увезли нескольких сподвижников шамана в полицию, где внушили им, что они "идут против системы" и будут объявлены террористами, если не прекратят свои действия.
В начале октября психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым. Независимая экспертиза , проведенная по просьбе адвокатов шамана, подвергла сомнению выводы его амбулаторного "экспресс-обследования", не нашла в поведении Габышева никакой агрессии и оснований для его принудительного лечения.
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