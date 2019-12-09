Якутский шаман возобновил поход на Москву, чтобы исполнить "волю бога" — изгнать Путина

"У шамана те же цели и мотивы, и он идет", - сообщил РБК координатор проекта "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников. В разговоре с "Новой газетой" он отметил, что правозащитники ожидают провокационных действий со стороны правоохранительных органов и готовы оказать шаману юридическую помощь.

Габышева сопровождают два человека и четыре лайки. Сподвижник шамана Айхал уточнил порталу "Сибирь.Реалии", что шаман выдвинулся в Москву 7 декабря, с ним двое спутников - Алексей и Кирилл.

Еще один сподвижник Габышева Евгений Ростокин по прозвищу Ворон сообщил, что шаман перед новым походом совершал обряды и "общался с духами". "Воля бога будет исполнена", - передал слова шамана Ростокин. В Якутске сейчас 44 градуса мороза.

Некоторые комментаторы в YouTube усомнились в информации об уходе Габышева, поскольку в Якутии стоят сильные морозы, а шаман еще недавно был болен. В ответ на это друг Габышева в прямом эфире связался с шаманом и тот и подтвердил, что 7 декабря ушел в поход на Москву, чтобы "исполнить божью волю", пишет портал EastRussia.

Адвокат шамана Ольга Тимофеева уточнила, что Габышев находится в статусе подозреваемого. Дело об экстремизме в его отношении было возбуждено 12 сентября, но обвинение так и не было предъявлено. "А согласно статье 100 Уголовно-процессуального кодекса, обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения. В противном случае, мера отменяется. Таким образом, Габышеву не запрещено выезжать за пределы Якутска", - сказала Тимофеева РИА "Новости".