”Я попал в ад”. Расстрелявший сослуживцев российский солдат попросил прощения у семей своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в прошлом году восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо семьям своих жертв. Молодой человек передал его своему адвокату, а тот — отцу Шамсутдинова, распространившему рукописное признание в социальных сетях.

Как признается в письме сам 20-летний срочник, сейчас он искренне раскаивается за свой поступок. Тем не менее, на момент его совершения он не видел иного выхода для себя.

”Я благодарю тех, кто поддерживает меня, и, в первую очередь, моего отца в этой непростой ситуации. Я жалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода.

Терпеть и дальше издевательства над собой я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете”, — написал бывший военнослужащий.

Шамсутдинов рассказал, что не планировал скрываться от службы армии. Более того, после нее он планировал остаться там по контракту. ”Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения”, — отметил Шамсутдинов. Он подчеркнул, что только сейчас начинает осознавать, сколько горя принес людям.

В группе в социальной сети ”Вконтакте”, которую ведет отец срочника Салим Шамсутдинов, также опубликована последняя информация по делу его сына. По словам мужчины, по данным на 8 января, число молодых людей, также как Шамсутдинов проходящих потерпевшими по делу о дедовщине в воинской части в Забайкалье, возросло уже до восьми человек.