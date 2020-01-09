”Я попал в ад”. Расстрелявший сослуживцев российский солдат попросил прощения у семей своих жертв

”Их, со слов адвоката — много, остальные просто очень боятся за свою жизнь и здоровье. Именно со стороны офицерского состава, по уголовному делу проходит один обвиняемый. В отношении остальных уголовное дело прекращено, т.к. их уже нет в живых, — написал Шамсутдинов-старший. — Но поверьте, мой сын тоже вырос не дураком и не дебилом, он их просто так не мог убить, значит было за что”.
30 декабря 2019 года стало известно о завершении расследования дела, по которому рядовой Рамиль Шамсутдинов проходит как потерпевший. В октябре минувшего года молодой человек расстрелял восьмерых сослуживцев. Позже выяснилось, что он подвергался издевательствам — в результате срочник и еще несколько его сослуживцев из части в Забайкальском крае были признаны потерпевшими по делу 335 УК РФ ”Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими”.
”На сегодняшний день обвинительное заключение утверждено. Если дело уже не передали в суд, то, скорее всего, сразу после праздников передадут. Будет рассматривать Читинский гарнизонный суд”, — сообщил адвокат солдата Равиль Тугушев ”Газете.Ru”.
По его словам, обвиняемым по делу о дедовщине пока проходит лишь один человек — факты неуставных отношений с его стороны уже подтвердились.
При этом у защиты нет претензий к расследованию, так как следователи вели его объективно. ”И по остальным эпизодам объективно идет проверка, поэтому никаких претензий нет. Безусловно, факт дедовщины есть, и он обернется в пользу Шамсутдинова. Не готов делать прогнозы относительно того, как это повлияет на приговор. В любом случае это плюс в сторону Шамсутдинова”, — заявил адвокат.
Ранее адвокат рассказывал ”Газете.Ru” о том, как обращались с Шамсутдиновым в части. По словам самого обвиняемого, в день убийства, 25 октября, он заступил на боевое дежурство после нескольких суток без сна — спать ему не давали сослуживцы.
”При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия”, — рассказал Тугушев.
Во время сдачи караула Шамсутдинов заснул на полу, однако сослуживцы решили над ним поиздеваться — они вынудили солдата отжиматься и бегать в химзащите, которая весит более трех килограммов, сообщал Telegram-канал Mash.
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