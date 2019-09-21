”Я на свободе”. Павел Устинов поблагодарил всех за поддержку

”Я благодарю всех, всю общественность. И Константина Аркадьевича Райкина, и Александра Паля — за то что он запустил всю эту [правозащитную] кампанию, и активно развивал эту деятельность. Саша, спасибо тебе большое!”, — сказал Устинов. Он признался, что готов общаться с журналистами и отвечать на вопросы, но сейчас хочет немного отдохнуть.

Павел Устинов с семьей приехали домой. Дают комментарии и снова всех благодарят. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/dFIK9xaJd2 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 20, 2019

Павла Устинова признали виновным по статье о нападении на сотрудника Росгвардии после задержания на акции протеста 3 августа. Его приговорили к 3,5 года колонии. По версии следствия, Устинов при задержании спровоцировал вывих плеча у росгвардейца. Сам актер говорил, что не сопротивлялся при задержании и это подтверждается видеозаписями.