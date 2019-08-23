23.08.2019, 18:00
"Я хочу выпить за здоровье фюрера". Что сказал Сталин и другие политики после подписания пакта Молотова - Риббентропа(31)
Сегодня 80-я годовщина подписания пакта Молотова - Риббентропа, секретный протокол которого разделил Восточную Европу, и Эстонию в том числе, на сферы влияния СССР и Германии.
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