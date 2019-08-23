23.08.2019, 18:00

"Я хочу выпить за здоровье фюрера". Что сказал Сталин и другие политики после подписания пакта Молотова - Риббентропа

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rus.delfi.ee
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Иосиф Сталин
Иосиф СталинФото: Википедия

Сегодня 80-я годовщина подписания пакта Молотова - Риббентропа, секретный протокол которого разделил Восточную Европу, и Эстонию в том числе, на сферы влияния СССР и Германии.

Сразу же после подписания пакта советская пресса сменила тональность освещения событий в Германии, а непосредственные создатели документа обменивались такими любезностями, о которых впоследствии предпочитали помалкивать.

Вот некоторые из них.

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