”Я бы на их месте боялась потерять власть”. Москвичка рассказала Delfi о митингах в российской столице

Митинг проходил как обычно: пришли люди, пришли активисты от каких-то партий, кто-то выступал на сцене. Народу было много, а я была далеко, и было не слышно. Кто-то скандировал: ”Допускай!”, кто-то держал картинки, лозунги, таблички с именами кандидатов в депутаты, кто-то плакаты с информацией о задержанных ранее. Возможно, если бы чуть больше повезло с погодой, то пришедших было бы еще больше.

В пику этому мероприятию мэрия снова организовала концерт в парке Горького. Не знаю, можно ли это назвать истерикой, и что они думают, но я бы на их месте, наверное, боялась потерять власть. Митинг на Сахарова был согласованным, ОМОН и Россгвардия во время его проведения просто стояли шеренгами на входе-выходе. Задержания, насколько я знаю были, но уже не на самом митинге, а до и после — и в других местах, не на Сахарова. И по логике, и по закону задержанных должны отпустить. К сожалению, и логика, и закон не всегда работают.

Я пришла на этот митинг, потому что считаю, что каждый имеет право голосовать за своих кандидатов. В демократическом обществе подобные вопросы решаются путём голосования. Стыдно было не пойти. Но готова ли я выйти на несогласованную акцию, честно скажу, не знаю. Возможно. Но никто не знает, как далеко способна зайти власть во всей этой истории с выборами. Так что гадать не буду.