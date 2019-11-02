Взрыв на танкере в Находке: 3 погибших, есть раненые — "палубу разорвало, как консервную банку"

Сообщение о хлопке на танкере поступило в морской Спасательно-координационный центр во Владивостоке в субботу утром. На место происшествия сразу же были отправлены два спасательных буксира и водолазы, так как вначале сообщалось, что несколько членов экипажа взрывной волной выбросило за борт, передает VL.ru.

"Два тела подняты, один утонул на глазах у экипажа", — заявили агентству ТАСС в пресс-службе "Росморречфлот". Его тело до сих пор не найдено. Среди погибших — старпом, боцман и матрос. Кроме того, в результате взрыва есть раненые.

Моряки и спасательные службы оперативно ликвидировали возгорание на судне, где после взрыва было сильное задымление. Загрязнения окружающей среды и угрозы разлива топлива нет.

Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно, выполняются иные следственные и процессуальные действия.

О масштабных повреждениях на танкере из-за взрыва свидетельствует видео, снятое на его борту сразу после ликвидации задымления. "Палубу разорвало, как консервную банку…, — рассказал очевидец. — Разворотило полностью середину палубы". Сейчас идет борьба за живучесть судна.