Выгораживал отца: зачем 14-летний москвич открыл стрельбу в школе

В одной из школ Войковского района Москвы проводится служебная проверка после того, как 14-летний подросток принес в образовательное учреждение травматический пистолет, взятый из дома. Как пишут СМИ, своим поступком школьник хотел показать сверстникам, что его отец лучший. Во время урока он передернул затвор, после чего произошел выстрел.
14-летний учащийся одной из московских школ Войковского района выстрелил на уроке из травматического пистолета. Об этом РИА ”Новости” сообщила директор школы №717 Екатерина Шарникова.
По данным столичного главка МВД, инцидент произошел 29 октября 2019 года. В тот день ученик восьмого класса принес в школу пневматическое оружие, которое накануне украл у своего отца. Затем подросток вытащил пистолет и выстрелил. После один из педагогов выхватил оружие из рук ребенка, после чего сообщил о происшествии в правоохранительные органы, а также родителям школьника.
”В настоящее время в школе проводится служебная проверка, по итогам которой в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры. Также привлечены представители правоохранительных органов, в отношении отца мальчика возбуждено дело об административном правонарушении”, — уточнила директор.
Как пишет газета ”Московский Комсомолец”, 14-летний подросток принес в школу травматический пистолет отца, чтобы доказать одноклассникам, что его папа лучший. На уроке подросток решил продемонстрировать соседу по парте оружие, после чего достал его и передернул затвор. Однако оно случайно сработало — в этот момент мальчик направлял оружие в пол.
По данным ”МК”, в школе ребенка характеризуют только с положительной стороны — он неконфликтный, а также хорошо учится. Проживает с родителями и старшей сестрой. Отец мальчика занимается бизнесом, а мать — домохозяйка.
Это не первый случай в России, когда дети приносят оружие в школу. Так, 2 октября 2019 года в одной из школ Владимира задержали восьмиклассника, который принес с собой топор для разделки мяса.
Как рассказал сайту kp.ru источник в школе, на входе в здание установлены турникеты, а около них сидит охранник. В тот день 14-летний подросток перепрыгнул через один из турникетов, после чего побежал к классу, где в это время шел урок. Однако добежать школьник не успел — его догнала и остановила охрана.
В паблике ”Подслушано во Владимире” родители одноклассников несовершеннолетнего рассказали, что за топором он сбегал домой на перемене, а, возвращаясь, даже не спрятал холодное оружие, а просто нес в руках.
По версии обеспокоенных родителей, причиной такого поведения мог стать долговременный конфликт в классе — над мальчиком якобы издевались. Также взрослые уточнили, что в день происшествия между детьми произошла драка.
Между тем уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев рассказал РИА ”Новости”, что несовершеннолетний стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также школьном учете. ”У него сложные отношения и со сверстниками, и в семье есть вопросы”, — пояснил чиновник. Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по факту инцидента.
В мае 2019 года в Казани произошло похожее ЧП. По данным регионального Следственного комитета, утром 13 мая 17-летний подросток, вооруженный ножом и пневматическим пистолетом, зашел в кабинет русского языка гимназии № 7, после чего попросил преподавательницу выйти к доске.
Затем он достал оружие и сел за стол учителя — подросток сказал, что в помещении слишком много учеников и отпустил часть класса. По данным местных СМИ, выбежать успели лишь те, кто сидел ближе к двери. Остальных несовершеннолетний удерживал в классе.
Между тем телеграм-канал Baza уточнял, что 10-классник был из обеспеченной семьи — его отец работает в банке, а мать проживает отдельно от супруга в Москве. Одноклассники отзывались о подростке как о добром и смешном парне.
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”Есть, правда, проблема — ему нравится девушка, одноклассница, а он ей — нет. Она подкалывает его, иногда называет трусом и говорит, что он ни на что крутое не способен. Сегодня утром он берет пневматический пистолет и решает доказать, что он смелый”, — отмечали знакомые молодого человека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 127 УК РФ ”Незаконное лишение свободы”. Однако спустя некоторое время дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.
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