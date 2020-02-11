Выездные группы чиновников из России начнут возвращать на родину россиян-эмигрантов

Как сообщает ”Парламентская газета”, соответствующее постановление правительства от 28 января 2020 года вступило в силу с пятницы.

Согласно документу, временные группы будут формироваться из ”специалистов российских Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в иностранные государства в соответствии с законодательством России”.

В их обязанности будет входить информирование россиян-эмигрантов о потенциальных о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

По данным Всемирного банка, на 2017 год 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы и жизни за рубежом. Если исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста (рабочей силы) и детей.

В Эстонии проживают более 88 тысяч граждан России.