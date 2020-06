«Вы не задумывались о том, что российская система здравоохранения более эффективна?» Песков объяснил данные о смертности от COVID-19 в РФ

Большое количество выявленных случаев заражения COVID-19 в стране объясняется массовым тестированием на заболевание, пояснил представитель Кремля. ”Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете”, — цитирует "Медуза" Пескова.

На вопрос журналиста канала, почему статистика смертности в России по сравнению с другими странами выглядит заниженной, Песков ответил следующее: ”Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?”

Также пресс-секретарь президента заявил, что Владимира Путина больше заботит, как пандемия влияет на экономику России, чем на его личный рейтинг. ”Если вы думаете только о своем рейтинге, вы не сможете принимать ответственные решения”, — добавил он.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия входит в первую тройку стран мира по числу выявленных случаев COVID-19 — после США (1,9 миллиона заболевших) и Бразилии (739 тысяч заболевших). При этом показатели смертности от коронавирусной инфекции в России не столь высокие в сравнении с другими странами. На 485 тысяч выявленных случаев COVID-19 в России приходится более шести тысяч смертей.

Ранее газеты Financial Times и The New York Times опубликовали материалы, где на основе данных о смертности в Москве делались предположения, что официальные показатели смертности от COVID-19 по всей России не соответствуют действительности. Российский МИД раскритиковал статьи и потребовал опубликовать опровержения.

”Медуза” выпустила свое расследование о смертности от коронавируса в России. В нем сделан вывод, что существующая методика учета смертей позволяет чиновникам сознательно скрывать смерти от COVID-19.

