"Вы давно ненавидели Ефремова, но бессильны были что-то сделать. А сейчас ваше время". Российский политик — о главной новости недели

"Я не верю вам, господа. Ваша захлебывающаяся злобным лаем добродетель — лицемерие. Вы не замечали или спускали на тормозах дебоши, наглость и преступления власть имущих и их детей. Вы ездите или мечтаете ездить на машинах с номерами, защищающими машину и ее водителя от любого досмотра. Кто, кстати, из водителей таких машин, сбивших людей на смерть, был отдан под суд, у кого из них хотя бы брали пробу на алкоголь? А кого из жертв обычных аварий — а они каждый день! — вы вспоминали? Вы хоть раз публично интересовались, почему у нас до сих пор выпускаются такие машины, что при столкновении с ”иномаркой” сидящих в ней людей надо вынимать автогеном? Нет, вас интересует Украина или памятники или названия улиц в других странах. Не вижу оправдания Ефремову, но вы-то беснуетесь не потому, что возмущены его поведением или сочувствуете жертве. Просто вы давно ненавидели его, но бессильны были что-то с ним сделать. А сейчас, да — ваше время", — пишет Гозман.

"Вы хотите, чтобы мы — те, для кого он читал своего ”Гражданина” — либо встали в один ряд с обвинителями, либо были настолько глупы и аморальны, чтобы потребовать его освобождения, хотя только совсем больной человек может считать, что совершенное Михаилом Олеговичем преступление может остаться безнаказанным. Но я, например, не прокурор — это не мое дело требовать для Ефремова срок. Более того, если бы меня выбрали для коллегии присяжных, я бы просил освободить меня от этой обязанности — я восхищаюсь его творчеством, я слишком благодарен ему, чтобы быть объективным. Да, знаю, что он виновен, знаю, что его посадят и это будет справедливо, да, мне отвратителен пьяный за рулем — и он в этом качестве отвратителен, но я не могу радоваться тому, что он, Ефремов, будет в тюрьме. И я буду рад, когда и если он, отсидев свое, выйдет на свободу", — добавляет он.

Леонид Гозман — бывший сопредседатель партии ”Правое дело” (с 2008 по июнь 2011 года), член общественного совета Российского еврейского конгресса, президент фонда "Перспектива".