"Вы больные, девочки" Сергей Лавров ответил грузинским журналистам в Женеве

На опубликованных в Сети кадрах видно, как представители грузинской прессы, в частности телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать главе российского МИД вопрос, пишет РИА.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с расспросами о том, приедет ли Лавров в Тбилиси.

Дипломат сообщила, что ее с коллегой "зацепило", но министр от натиска грузинских журналисток не пострадал. Поведение девушек Захарова назвала "жалким зрелищем".

В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. Российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД.

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