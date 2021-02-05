Второй за неделю суд над Навальным. На этот раз — о "клевете на ветерана"

Заседание мирового суда проходит там в связи с большим числом заявок от журналистов, которые хотят присутствовать на суде.

Когда: заседание началось в 10:00 мск.

Чего ждем: в суд из СИЗО доставят Навального, чтобы он лично поучаствовал в заседании. Ему грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

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