Второй за неделю суд над Навальным. На этот раз — о "клевете на ветерана"

Мировой судья в Бабушкинском суде рассматривает дело о клевете. Ответчик — Алексей Навальный. Его обвиняют в клевете на участника Великой Отечественной Игната Артеменко, который появился в агитационном ролике RT за поправки к Конституции.
Заседание мирового суда проходит там в связи с большим числом заявок от журналистов, которые хотят присутствовать на суде.
Когда: заседание началось в 10:00 мск.
Чего ждем: в суд из СИЗО доставят Навального, чтобы он лично поучаствовал в заседании. Ему грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
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