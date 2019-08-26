Второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей вступил в силу

Американский лидер Дональд Трамп подписал соответсвующий указ 2 августа.

В рамках новых ограничений США будут препятствовать предоставлению России любых займов, финансовой или технической помощи со стороны международных институтов, в частности МВФ и Всемирного банка, пишет Новая газета.

Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и выдавать кредиты российскому правительству в иностранной валюте.

Санкции предполагают ужесточение лицензирования при продаже России ряда товаров и технологий, утвержденных американским министерством торговли.

Запрет также введен на экспорт в Россию продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

Первый пакет санкций США ввели в августе 2018 года. России перестали оказывать помощь по закону от 1961 года, ”кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов”.