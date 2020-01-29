Вслед за Евросоюзом: США расширили санкции в отношении России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления по контролю за иностранными активами минфина США.
Отметается, что под санкции попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, спикер городского заксобрания Владимир Немцев и сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Во вторник, 28 января, Евросоюз внес в санкционный список семерых российских чиновников из-за выборов в Крыму.
12 января 2020 года на саммите ЕС было решено продлить экономические санкции против секторов российской экономики на полгода.
Допинг-проба фигуристки дала положительный результат на наркотик
Никогда не отвечайте "да" на телефонный звонок, и вот почему
Что убило протоиерея Всеволода Чаплина: предварительная причина
Как заговорил отец, бросивший сыновей в Шереметьево