Вслед за Евросоюзом: США расширили санкции в отношении России

Отметается, что под санкции попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, спикер городского заксобрания Владимир Немцев и сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Во вторник, 28 января, Евросоюз внес в санкционный список семерых российских чиновников из-за выборов в Крыму.

12 января 2020 года на саммите ЕС было решено продлить экономические санкции против секторов российской экономики на полгода.