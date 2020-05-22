”Все живы, здоровы и радуются”. В России ученые испытали на себе потенциальную вакцину от коронавируса

В испытаниях участвовали разработчики вакцины, организаторы доклинических исследований и технологи. Директор центра, академик РАН Александр Гинцбург отметил, что ни у кого не возникло побочных эффектов: ”Все живы, здоровы и радуются”.
Директор центра сказал, что разработчики не столько испытали на себе вакцину, ”сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой”.
Центр эпидемиологии и микробиологии разрабатывает векторную вакцину на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Сейчас проходит финальный этап доклинических испытаний, вакцину проверяют на приматах. Гинцбург рассчитывает, что клинические испытания вакцины могут завершиться к концу лета 2020 года.
По данным издания ”Фармацевтический вестник”, масштабированием производства вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦЭМ, займется дочерняя компания Сбербанка.
В мае Сбербанк, по информации РБК, предложил своим сотрудникам стать участниками испытаний этой вакцины. В письме сотрудникам банк сообщал, что клинические испытания первого образца вакцины начнутся в середине июня.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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