"Все уверены, что я ненавижу русских". Что думает о России и Украине родственник жертв MH17

Несколько раз в год родственники встречаются с прокурором и руководителем Международной следственной группы Фредом Вестербеке, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими членами кабинета министров. "Рютте — наш самый большой сторонник в правительстве", — отмечает Плуг. Весной результаты внутреннего опроса родственников жертв катастрофы показали, что 95 процентов из них доверяют результатам работы Международной следственной группы, а 85 процентов — доверяют правительству Нидерландов, сообщил Пит Плуг. "У нас регулярные и хорошие контакты", — прокомментировали DW отношения с фондом и в министерстве юстиции и безопасности страны.
Россия и виновные в крушении MH17 — глазами голландца
После трагедии, по словам Пита, сильно изменился его круг общения. "Когда спустя месяц после случившегося я снова заговорил о катастрофе, один из друзей сказал: "Ну, Пит, уже пора смотреть дальше, жизнь продолжается. Я понял, что он меня не поймет, и хорошо для него, что это так". Дружба распалась, но, по признанию Пита, появились другие контакты. Многие новые знакомые спрашивают его об отношении к России и к Украине. "Все уверены, что я ненавижу русских. Но я никакой ненависти не испытываю, — говорит Пит Плуг. — Это российская армия или российское государство, которые делают странные вещи, но это ничего не говорит о людях в России". Тем не менее, Пит избегает общения с российской женой одного из своих родственников: "Мы и раньше не часто общались. А теперь я боюсь говорить с ней о MH17".
До трагедии события в Восточной Европе голландца мало интересовали: "Разве что слышал в новостях, и все". Катастрофа заставила его разбираться в происходящем на востоке Украины. Сегодня его интерес очень конкретный: узнать имена виновных. Но что это даст? "Это просто имена, они мне ничего не скажут. Был ли это Игорь, или Петр, или еще кто-то — я не знаю этих людей. Но нам важно знать, какую структуру представляли люди, которые это сделали, и как они сбили самолет: был это целенаправленный удар по гражданскому лайнеру или нет".
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