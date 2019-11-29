"Все уверены, что я ненавижу русских". Что думает о России и Украине родственник жертв MH17

"Я буду ходить на все заседания суда с самого начала. Я хочу знать, кто в этом виноват", — говорит голландец Пит Плуг. От его дома под Утрехтом минут сорок езды на автомобиле до аэропорта Схипхол под Амстердамом. Неподалеку от него находится юридический комплекс, где пройдет уголовный процесс — крупнейший в истории Нидерландов.

Из 298 погибших в авиакатастрофе двоих найти не удалось

"Этот день все изменил", — признается Пит: 17 июля 2014 года "Боинг" "Малайзийских авиалиний" вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, но на востоке Украины вблизи границы с Россией его сбила выпущенная с земли ракета. Правительство Нидерландов уверено, что основную вину за крушение "Боинга" несет Россия.

Версия следствия: из 53-й Курской бригады ВС России на территорию Украины поступил зенитно-ракетный комплекс "Бук", который и запустил ракету. Россия обвинения в свой адрес отвергает.

Плуг потерял в катастрофе MH17 старшего брата, невестку и племянника. Брат с детства увлекался биологией, позже защитил докторскую по тропическим рыбам. В поездку взял жену и сына, чтобы показать им тропики, в которых часто работал. Их останки нашли, а вот брата идентифицировать так и не удалось. "Ничего не осталось — ни тело не нашли, ни багаж". Из 298 погибших рейса MH17 не идентифицированы только двое: 15-летний Гари Слок и 58-летний Алекс Плуг.