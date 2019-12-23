Все суда, которые занимались укладкой газопровода "Северный поток-2", выведены из Балтийского моря из-за санкций США

Норма американского законопроекта была сформулирована двусмысленно — она вступала в силу немедленно, но давала 30 дней на сворачивание запрещенной активности. Теперь "Газпрому" придется достраивать оставшиеся примерно 130 км трубы самостоятельно. У компании есть собственный трубоукладчик "Академик Черский", в строительстве ранее также принимала участие баржа "Фортуна" компании "Межрегионтрубопроводстрой".

Однако "Академик Черский" дислоцируется в Находке и даже если выйдет из порта в ближайшее время, сможет прибыть на Балтику примерно через месяц. А "Фортуна", находящаяся гораздо ближе к месту проведения работ, более чувствительна к волнению моря и непогоде, чем морские суда Allseas, пишет "Коммерсант".

Если бы не санкции, Allseas могла бы завершить укладку газопровода уже в январе. Если же строительство продолжит только "Фортуна", для завершения обеих ниток газопровода потребуется около трех месяцев. Но, учитывая сложные погодные условия на Балтике зимой, баржа, вероятно, не сможет работать непрерывно в этот сезон, как Pioneering Spirit. Таким образом, более вероятным выглядит пессимистичный срок ввода газопровода в середине 2020 года. Еще полтора-два месяца потребуется на испытание и заполнение трубы газом.

Германия, являющаяся ключевым бенефициаром "Северного потока-2", назвала американские санкции вмешательством в свои внутренние дела. Против ограничительных мер также выступила Еврокомиссия. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции, а также пообещал достроить газопроводы.