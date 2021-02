ВСЕ ПОДРОБНОСТИ | Суд над Навальным, протесты, жесткие задержания и избиения

Суд над Алексеем Навальным

Сегодня в России задержали 918 человек, вышедших на акцию после решения суда по делу Алексея Навального. Это данные ОВД-Инфо. Постепенно и в Москве, и в Петербурге акция заканчивается. Основные улицы зачищены.

Британский премьер Борис Джонсон тоже высказался в поддержку Навального. "Решение Алексея Навального вернуться в Россию было поистине смелым и самоотверженным поступком. А вот сегодняшнее постановление суда было абсолютной трусостью и не соответствовало базовым принципам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", — написал он в твиттере. https://twitter.com/BorisJohnson/status/1356718841582215171?ref_src=twsrc%5Etfw

Вот так сегодня действовали российские силовики по отношению к безоружным. https://twitter.com/EvgenyFeldman/status/1356717968009408530?ref_src=twsrc%5Etfw

В Питере все тоже, похоже, подходит к концу. Как передает «Фонтанка», полицейские рассеяли колонну протестующих. Отдельные группы бегают по дворам, их догоняют и задерживают.

Иван Ургант в своем репертуре https://twitter.com/A_Kapustin/status/1356714413122854915?ref_src=twsrc%5Etfw

Московский ОМОН бежит за такси и избивает пассажира https://twitter.com/bazabazon/status/1356711531128446981?ref_src=twsrc%5Etfw

Казалось, что все более-менее массовые группы людей на улицах Москвы полиция уже разогнала, но неожиданно новое шествие организовалось по Неглинной улице в сторону Бульварного кольца. Как сообщает корреспондент «Медузы», в нем принимают участие около трехсот человек. Они скандируют «Путин — уходи» и Мусора — позор России».

Пушечная улица скандирует: «Свободу Алексею!»

Штаб Навального в Москве сообщил о конечной точке акции. Это Кузнецкий мост

Рэперы Гнойный и Оксимирон присоединились к акции протеста в Питере

Пассажир такси крикнул оскорбление из окна машины, полицейские задержали и водителя, и пассажира

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала освободить Навального

Опять забрало запотело

Бывает и так. https://twitter.com/MBKhMedia/status/1356707830842220547?ref_src=twsrc%5Etfw

Издание "ОВД-Инфо" обновило информацию по задержаниям на вторничных акциях в поддержку Алексея Навального. По последним данным, задержанных по всей России не меньше 679 человек. Большинство из них - 557 человек - задержаны в Москве, еще 108 - в Петербурге.

Задержания на Невском проспекте Петербурга. https://twitter.com/pushkarskaia/status/1356707485596418048?ref_src=twsrc%5Etfw

Полиция применяет шокеры. Теперь понятно, почему они с закрытыми забралами и без опознавательных знаков. https://twitter.com/MBKhMedia/status/1356705616690110468?ref_src=twsrc%5Etfw

Задержаны журналисты The Bell Анастасия Стогней и Валерия Позычанюк, а также журналист "Важных историй" Екатерина Аренина.

Жесткие задержания в Москве продолжаются https://twitter.com/bbcrussian/status/1356701911399956484?ref_src=twsrc%5Etfw

Всех задержанных в Дмитровском переулке полиция собирает в большую группу. Людей по-очереди подводят и ставят в две большие шеренги. Автозаков не хватает, пишет Baza.

В Питере тем временем закрыли еще две станции метро — «Маяковская» и «Площадь восстания».

«Навального судят за то, что он посмел выжить и вернуться», считает экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Жесткие столкновения в Дмитровском переулке в центре Москвы

Полицейские окружили протестующих и начали избивать их дубинками и закидывать их в служебные автобусы. Демонстранты в ответ на действия полиции поднимают руки и скандируют «Мы без оружия», пишет Медуза

Метро Гостиный двор и Невский проспект в Петербурге закрыты на вход и на выход — сообщает Ротонда

ОМОН методично зачищает центр Москвы от протестующих. За некоторыми они гонятся даже по подземным переходам.

Навального этапируют в одну из колоний Центрального федерального округа РФ

Тем временем наш обозреватель Вадим Штепа дал оценку происходящемуhttps://www.delfi.ee/article.php?id=92448669

США будут учитывать ситуацию с Навальным, формулируя политику в отношении РФ — официальный представитель госдепа

Тем временем на улицах Москвы родилась песня (на мотив КВНовского гимна) Снова в автозаке в автозаке нет пустого места

Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих в эфире Дождя заявила, что фонд будет делать все возможное, для освобождения Навального, и не прекратит работу

Виктор Шендерович в интервью RTVi «Власти решили идти до конца по жесткому варианту»

Задержания в объективе BBC https://twitter.com/bbcrussian/status/1356693017827151873?ref_src=twsrc%5Etfw

Тем временем у Совета Федерации нет никакой дополнительной охраны, сообщает Медуза. Протестующие идут мимо в сторону центра.

Несколько человек задержаны у Большого театра, сообщает Mash

На Тверской среди протестующих телеведущая Татьяна Лазарева, супруга юмориста Михаила Шаца, бывшая квнщица из Новосибирска.

Улица Неглинная. Центр Москвы https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1356689316148314114?ref_src=twsrc%5Etfw

Тем временем, в Санкт-Петербурге у Гостиного двора продолжаются задержания — причем в автозак отправляются даже уличные музыканты. «На выходных балалайка служила индульгенцией, теперь не спасает даже виолончель», — пишет «Фонтанка». Задержаны уже более 20 человек.

В Петербурге один из задержанных сообщает, что у всех людей в его автозаке еще до доставления в отдел полиции забрали паспорта, пишет портал ОВДИнфо.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал немедленно освободить оппозиционера. "Сегодняшний приговор Алексею Навальному - это тяжелый удар по основным свободам и правовому государству в России", - написал он. https://twitter.com/HeikoMaas/status/1356671332407255046?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RTVi/status/1356687653798821890?ref_src=twsrc%5Etfw

Протестующие собираются отдельными группами на Тверской улице, Театральной площади, на Моховой улице и в окрестных переулках. Скандируют: «Навальному – свободу!»

Мы говорили не как судья и подсудимый, а как ученик с первой учительницей.

Полный текст речи Навального на суде.https://www.delfi.ee/article.php?id=92445225

Эмманюэль Макрон, президент Франции: Приговор Алексею Навальному неприемлем. Политические разногласия — не преступление. Мы призываем к его немедленному освобождению. Уважение прав человека, в числе которых демократические свободы, не подлежит обсуждению.

Корреспондент Би-би-си Петр Козлов передает, что довольно много людей собрались по нечетной стороне Тверской улицы в Москве. Проходы к мэрии Москвы заблокированы ОМОНом. По Большой Никитской улице идет колонна протестующих. Они скандируют лозунг "Свободу политзаключенным!"

Главная новость сегодняшнего дняhttps://www.delfi.ee/article.php?id=92445405

Наши коллеги из BBC ведут прямой эфир из Москвы

Небольшая группа протестующих собралась у магазина Ив Роше, сообщает телеграм-канал "Раньше всех"

Юлия Навальная после оглашения приговора. Фото RTVi

В Питере задержания начались у Гостиного двора

BBC называет Навального "Русский Мандела"

Протестующих, оказывающих сопротивление, жёстко задерживают.

Начались задержания за оцеплением в районе Манежной площади, сообщает корреспондент «Медузы». Как минимум четыре человека задержали, но одного отпустили. В начале Тверской по четной стороне начинают собираться люди.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас осудил решение московского суда, назвав его "тяжелым ударом" по праву на свободу и принцип верховенства закона. Глава МИД ФРГ призвал немедленно освободить политика.

Полиция требует от собравшихся на Моховой разойтись

В Москве по требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад». Поезда проезжают эти станции без остановок.Напротив Манежной площади на Моховой начинают собираться люди. Пока нет никаких лозунгов и плакатов. Просто несколько десятков человек стоят и наблюдают за силовиками, оцепившими площадь.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб требует немедленно и без каких-либо условий освободить Навального, а также участников мирных протестов и журналистов, задержанных за последние две недели. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен тоже требует немедленно отпустить Алексея Навального на свободу.

Оппозиционер после оглашения приговора обратился к своей супруге Юлии: "Пока, не грусти, все будет хорошо!"

Защита Навального будет добиваться его освобождения и обжалует решение суда, заявила «Интерфаксу» адвокат Навального Ольга Михайлова.

Фонд борьбы с коррупцией в Twitter призвал провести акцию солидарности с Алексеем Навальным в центре Москвы. "Мы собираемся в центре Москвы прямо сейчас".

Навальный, решил суд, отправляется в колонию на 2 года 8 месяцев

До вступления приговора в силу Навальный будет находиться под стражей

Также засчитывается время нахождения Навального под стражей с 17 января 2021 года по 02 февраля 2021 года.

Судья Репникова: «Три с половиной года колонии общего режима. Зачесть срок, проведённый под домашним арестом».

Началось оглашение приговора.

В зале появился судья.

Навального привели в зал суда

В зал суда стали запускать людей, скоро будет объявление приговора по делу Навального — RTVI

В Москве задержаны 354 человека. Это данные «ОВД-Инфо» на 19:45 мск

В Петербурге правоохранительные органы также готовятся к вынесению приговора Алексею Навальному, пишет Ротонда. У Гостиного двора выставлено оцепление и автозаки, Малая Садовая улица перекрыта, ОМОН занял Дворцовую площадь.

Тем временем на Красной площади

По данным "ОВД-Инфо" на 18:00, рядом с Мосгорсудом 2 февраля задержали 325 человек. Задержания все еще продолжаются - как передает корреспондент Би-би-си, уже после того как судья ушла выносить решение, в парке на Краснобогатырской улице недалеко от Мосгорсуда стояла девушка с плакатом в поддержку Навального. Рядом с ней были двое полицейских - сначала они просто наблюдали за девушкой, но потом все-таки задержали ее.

"Я стою здесь, на этом месте, меня охраняет уже полиция, Росгвардия, половина Москвы оцеплена именно потому, что маленький человечек в бункере сходит с ума от того, что мы доказали и показали, что он не геополитикой занимается, а проводит совещания, на которых решает, кому воровать у политических оппонентов трусы, мазать химическим оружием и попытаться их убить". Немного цитат из речи Навального.

Цель присутствия австрийского дипломата на суде по делу Алексея Навального - получить информацию о ходе разбирательства из первых рук, сообщили РИА Новости в МИД Австрии.

Полиция отгоняет людей от остановок общественного транспорта возле метро «Преображенская площадь», сообщает корреспондент «Медузы». Объясняют, что «на данном участке движения транспорта не будет». В личном разговоре омновец сказал, что «транспорт не будет ходить до конца мероприятий и до особого распоряжения».

Полный текст речи Навального в суде

Приставы объявили, что решение по Навальному вынесут ближе к 20:00 (19:00 по Таллиннскому времени)

На этом суд удаляется для вынесения решения. Навального выводят из зала суда.

Прокурор просит заменить Навальному условный срок на реальный. Зачесть пребывание под домашним арестом из расчета день за день. Местом отбывания наказания определить исправительную колонию общего режима. А заодно Фролова требует вынести частное постановление в адрес руководства 15 филиала УИИ УФСИН Москвы из-за ненадлежащего контроля над исполнением приговора.

Прокурор: «Вы являетесь единственным гражданином России, который дважды приговорен к условному сроку. Таким образом суд продемонстрировал к вам гуманное отношение. Верно, что вы почувствовали безнаказанность? Можете не отвечать на этот вопрос»Навальный: «О, какой вопрос! Вот эти люди (показывает на портреты выдающихся юристов на стенах зала) вами бы гордились. Вы нагло врете. Все дела я успешно обжаловал в ЕСПЧ»

Прокурор: Вы подтверждаете, что в период с 23 августа в период вашего лечения в клинике Шарите инспекция вас не беспокоила? Навальный: Извините, я был в коме. Меня, при всем уважении к ФСИН тогда не сильно она беспокоила. Меня вообще ничего тогда не беспокоило. Но стоило мне прийти в себя, я ходить ещё не мог, я сразу подумал, ах, как же там моя любимая комиссия, и сразу попросил адвоката отправить туда письмо.

Навальный о графике, по которому он посещал ФСИН для регистрации: «Инспекция сначала просила понедельники, потом четверги. Я два года ходил по четвергам. Потом инспекцию перестали устраивать четверги. Но, я взрослый человек, у меня есть жизнь. Даже зная, что решение незаконное, я все равно ходил. По четвергам! Во время пандемии инспекция сама приходила ко мне по четвергам. Если вас это не устраивает, вы так и скажите: посадить Навального, потому что он ходил не по понедельникам, а по четвергам»

Вопросы Навальному теперь задает прокурор: — Верно ли, что с января по август вы 6 раз пропустили регистрацию во ФСИН? — Неверно. Суд обязал меня являться два раза в месяц. И я пять лет приходил в вашу драную инспекцию два раза в месяц.

«Вы знали что он в коме, но это не мешало вам явиться к нему 16 сентября, и почему то никто не открыл». Теперь выступает другой адвокат Навального — Ольга Михайлова, передает Meduza.Михайлова напоминает формулировку, с которой Навального обьявили в розыск — «Установить место условно осужденного не представилось возможным».«Но вы прекрасно знали где он находится!» — говорит она.

«Отравление Алексея Навального в августе 2020 года многим было названо политическим Чернобылем. Поэтому я хотел бы закончить свое выступление цитатой из сериала HBO („Чернобыль“).Легасов говорит: „Яков нарушил все возможные правила, он довел реактор до самоуничтожения. Никто не знал, что кнопка отключения послужит детонатором“.Уважаемый судья, в отличие от Якова мы знаем».Навальный аплодирует речи адвоката. «Кобзев, повесим твой портрет потом здесь», — говорит он.

Выступает адвокат Кобзев: «Всем было известно, что Навальный находился на лечении в Германии. В своем уведомлении для ФСИН он указал, что по состоянию на 23 ноября 2020 года находился на амбулаторном лечении. Но инспекторы ФСИН прочли пару абзацев этого уведомления и далее ничего не хотят знать», полагает Кобзев. «Если бы они проверили эту информацию, направили письмо в Берлин. Навальный им бы ответил. Но ФСИН этого не сделал и не позвонили мне, жене и матери. Они ничего не сделали и закрыли глаза», — сказал Кобзев.

"Давайте немного математики. В 2014 году меня осудили. Сейчас 2021 год, меня продолжают пытаться посадить по этому делу. Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня не было, еще одно недавно возбудили. Тем не менее кому-то хочется, чтобы я ни шагу по этой стране свободным человеком не сделал. Мы знаем почему это случилось - ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Потому что я нанес ему смертельную обиду, выжив", - говорит политик. В этом месте Навального начинала настойчиво перебивать представительница прокуратуры. Она настаивает, что в этом заседании они рассматривают другой вопрос - о замене условного срока на реальный, пишет BBC. "Я свое мнение относительно представления высказываю в полном соответствии с законом. И то, что представитель обвинения прерывает меня на каждом слове, тоже о чем-то говорит", - парирует оппозиционер. По словам Навального, он "выжил, не испугался, не прятался в бункере". Кроме того, политик напоминает, что он еще и участвовал в расследовании, авторы которого утверждают, что доказали причастность российских спецслужб к покушению на него. На этом основании оппозиционер заявил, что президент России Владимир Путин обижен на него за то, что "войдет в историю как отравитель". А главной целью судебного процесса Навальный считает запугивание людей.

Заседание все-таки началось с выступления Навального. «Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения», — говорит Навальный. «Вот сидят двое и один из них говорит, а давайте посадим Навального за то, что он являлся по понедельникам, а не четвергам. А второй говорит, а давайте посадим Навального за то, что он выйдя из комы сразу не явился. Но я хотел бы, чтобы все еще раз обратили внимание на то, что суть дела заключается, в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным. По делу, которое уже было признано сфабрикованным»

Навальному предложили выступить, однако он попросил сделать это после прокурора и защитников, сообщает Дождь

Адвокаты Навального возвращаются в здание суда. Заседание в ближайшее время должно возобновиться.

Из инстаграма Дмитрия Маркова... View this post on Instagram A post shared by Дмитрий Марков (@dcim.ru)

В процессе по делу Навального осталось выступление прокурора, двух адвокатов Навального и самого политика, передает BBC. Сейчас Симоновский суд Москвы, проводящий выездное заседание в Мосгорсуде, ушел на перерыв до 16:00 (по Москве). "Здесь нет прений. Все выступят по одному разу, и судья уйдет на решение. И последнего слова не будет", - сказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

В МИД России заявили, что коллективное присутствие иностранных дипломатов на процессах по делам не своих граждан означает политическую акцию, пишет "Раньше всех"

У Мосгорсуда задержали корреспондента “Дождя” Василия Полонского. Сейчас он находится в автозаке, причину задержания силовики не уточнили.

https://twitter.com/ioannZH/status/1356535170329948167?ref_src=twsrc%5Etfw

Пока суд собирается с мыслями в интернете уже сделали несколько мемов, коротко описывающих ситуацию. https://twitter.com/barabanch/status/1356536072889630727?ref_src=twsrc%5Etfw

В районе Мосгорсуда задержан молодой человек с пистолетом — источник ТАСС

На подходах к суду полицейские продолжают задержания. Задержанных уже больше 230 человек

Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг обратил внимание на висящий на стене портрет адвоката Анатолия Кони с одной из его самых известных цитат. "На стене в суде - портрет знаменитого адвоката царской России и его цитата: "Слово - одно из величайших орудий человека". После того, как ролик о "дворце Путина" собрал более 100 миллионов просмотров в интернете, я думаю, что Алексей Навальный с этим бы согласился", - пишет он в "Твиттере". https://twitter.com/BBCSteveR/status/1356553497496412163?ref_src=twsrc%5Etfw

Что будет происходить в перерыве заседания, узнаем из трансляции телеканала RTVi

Полиция досматривает выходящих из станции метро "Преображенская площадь" (ближайшее к Мосгорсуду), сообщают корреспонденты «Медузы». Особо пристальное внимание уделают молодым. Просят показать содержание сумок и рюкзаков, проверяют документы.

Суд объявляет перерыв на 2 часа!

У некоторых полицейских у зала суда значки заклеены фольгой, пишет BBC. Нагрудные значки нужны для идентификации сотрудников полиции при несении службы в общественных местах: на них есть уникальные серия и номер. Полицейские у здания Мосгорсуда одеты в черную форму со шлемами, которые часто закрывают лица. В случае шлема и заклеенного фольгой жетона идентифицировать сотрудника почти невозможно.

Тем временем в российских кинотеатрах начали показывать пропагандистские ролики против митингов. Не раскачивайте лодку, вот это всё. P.S. Это нижегородский кинотеатр Орленок, если что. https://twitter.com/Roniakia/status/1356534128355799040?ref_src=twsrc%5Etfw

Вот так выглядят задержания у Мосгорсуда https://twitter.com/openrussia_team/status/1356550371003490305?ref_src=twsrc%5Etfw

Фото Навального в зале суда стало мемом. https://twitter.com/_frugasm/status/1356528853187969024?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/openrussia_team/status/1356517958621814784?ref_src=twsrc%5Etfw

В британском посольстве назвали приезд дипломатов в суд по Навальному обычной практикой.

Более 200 человек задержаны в районе Мосгорсуда, где рассматривается дело в отношении Навального — ОНК

Возле Мосгорсуда, где проходит заседание о замене условного срока на реальный для политика Алексея Навального, задержали фотографа Дмитрия Маркова. Об этом сам Марков сообщил каналу «Дождь». Как пишет «Медиазона», Марков вышел в эфир «Дождя» из автозака. «Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу», — сказал фотограф.

На глазах корреспондента Би-би-си нескольких человек увели в полицейские автобусы. Причина их задержания неясна. Улицы у метро заставлены полицейскими машинами, автобусами Росгвардии и Мосгортранса.

На соседних с Мосгорсудом улицах, который рассматривает вопрос о замене испытательного срока Алексея Навального на реальный, время от времени продолжаются задержания. Задерживают в основном мужчин, сообщает BBC. По данным проекта "ОВД-Инфо", задержаны уже по меньшей мере 127 человек.

Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал единичными случаи применения насилия полицейскими к участникам акций протеста.

Судья интересуется: «Когда вы получили уведомление Навального о том, что он проживает в отеле в Берлине, вы этот адрес не проверяли? Извещения не отправляли?» «Нет», — отвечает представитель УФСИН.

ФСИН считает, что Навальный "не встал на путь исправления". Именно поэтому ему просят заменить условный срок на реальный. А до 29 декабря декабря служба не выступала с этой просьбой из-за "принципов гуманизма", пишет MASH.

Председатель Симоновского суда Москвы ушел в отставку из-за истечения срока его полномочий, это не связано с Навальным — "Раньше всех" со ссылкой на источник Интерфакса.

Лавров заявил, что "у России есть все основания полагать, что ситуация с Навальным - инсценировка ", сообщает Telegram-канал "Раньше всех"

После оглашение справки из клиники "Шарите" защитник Кобзев продолжил задавать вопросы ФСИН, пишет "Новая Газета".— В справке как раз содержится, что Навальный получал интенсивную терапию и проходил длительное лечение. Но вы говорите, что эти сведения не содержались?— В справке не был указан конкретный период.— В справке же есть адрес, где он находился в Берлине? — Да, есть. Но уголовно-исполнительный закон применяется только в России и контроль осуществляется только по месту жительства, — говорят во ФСИН."Вы знали о местонахождении Навального! И знали куда он был направлен! И делаете вид, что он там был, но дома не было и скрылся", — заявила адвокат Михайлова, обращаясь к представителю ФСИН.Навальный пытается задать вопрос сотруднику ФСИН, уважает ли он президента России Владимира Путина. Но судья отклоняет.Навальный задает вопросы ФСИН:— Вы заявляли, что знали, где я нахожусь с августа. Президент страны говорил, что благодаря ему я был направлен я в Германию на лечении. Вам была известна эта информация?— Период вашего лечения учтен.— Каким образом я мог исполнить наложенные обязательства? Был отравлен, был в коме, лежал в больнице. Я отправил бумагу, где я нахожусь на лечении. У вас были все контакты.— У ФСИН есть контакты и вы могли предоставить документы, подтверждавшие дальнейшее лечение после 23 сентября, — уверили во ФСИН.

Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook присутствие у здания Мосгорсуда автомобилей представителей зарубежных дипломатических миссий. https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10225301267468388&width=500&show_text=true&height=307&appId

Адвокат Навального Вадим Кобзев пытается добиться от представителя УФСИН ответа на вопрос, почему Навального объявили в розыск, не попытавшись связаться с его родственниками и выяснить, где же он все-таки находится, пишет Meduza. "У вас в двух рапортах указана что охрана дома говорит, что он находится на лечении. Даже охрана знала, вся страна знала!", — говорит Кобзев.

"Проект" пишет о подозрительной машине у Мосгорсуда с надписью "Пресса". У нее нет номеров, зато есть спутниковая тарелка.На сайте производителя этих тарелок AltegroSky сказано, что они представили "мобильный телекоммуникационный комплекс для организации оперативной связи на первой выставке новейших военных разработок, организованной Минобороны РФ".Сотрудник Росгвардии сказал "Проекту", что эти комплексы обеспечивают радиосвязь бойцам. Зачем нужно прикрываться прессой — неясно. Во время протестов в Белоруссии избивавшие митингующих силовики использовали для прикрытия машины скорой помощи.

Как минимум шесть раз Навальный не приходил на регистрацию в прошлом году: 13 и 27 января, 3 и 16 марта, 6 июля и 17 августа, продолжает говорить представитель ФСИН.По его словам, политика неоднократно предупреждали, что нарушения условий могут привести к замене условного наказания на реальное.Во время лечения Навального в клинике "Шарите" вызовы в инспекцию были приостановлены, однако после выписки в октябре 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, "несмотря на отсутствие объективных причин", говорится в представлении ФСИН. О том, что Навальный находится на лечении в Германии УФСИН узнал из интернета, сообщает "Дождь". "Представитель ФСИН утверждает, что "из интернета и СМИ (а именно — "МБХ") было установлено, что Навальный, который лечился в "Шарите", был выписан из стационара 23 сентября".

Telegram-канал "Штаб Навального в Москве" сообщает, что ФСИН требует отправить Навального в колонию на 3,5 года, а также назначить ему штраф в 500 000 рублей

В суде выступает представитель УФСИН. Заявляет, что Навальный более 50 раз нарушал правила испытательного срока. В том числе не являлся в инспекцию еще до лечения в Берлине, пишет Meduza. Условно осужденный Навальный свободно передвигался по Германии. Но на связь с УФСИН не выходил. Таким образом его местонахождение с 24 сентября 2020 года было неизвестно, заявляет в суде представитель УФСИН.

На суде присутствуют представители иностранных посольств. Около здания припарковано очень много машин с дипломатическими номерами. Они принадлежат следующим странам: США, Великобритания, Канада, Польша, Дания, Латвия, Литва, Швеция, Германия, Австрия, Чехия, Япония, Финляндия, Норвегия, Болгария. Эстонии нет.

Уже 91 задержанныйПо данным "ОВД-Инфо", задержаны уже 91 человек в связи с судом, на котором решается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Заседание возобновляетсяПрокурор не против приобщения документов, о котором просила сторона защиты. Позицию прокурора поддержал представитель ФСИН, пишет "Новая Газета". Суд переходит к рассмотрению представления по существу. Первым с представлением о замене Навальному условного срока на реальный выступил представитель ФСИН Ермольник. Он напомнил, в 2014 году решением Замоскворецкого суда столицы Навальный был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем по делу «Ив Роше». При этом суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 5 лет, который в 2017 году был продлен еще на год. Согласно условию испытательного срока Навальный должен был являться два раза в месяц в определенные дни отмечаться в инспекции.

Стала известна причина замены судьи - глава Симоновского районного суда Москвы, рассматривающего дело Навального, Вячеслав Детишин подал в отставку. https://twitter.com/znak_com/status/1356521954178719744?ref_src=twsrc%5Etfw

Кобзев также попросил приобщить нотариально заверенный оригинал справки из клиники "Шарите", в котором говорится, что Навальный находился на стационарном лечении, перенес тяжелое отравление и был в реанимации 24 дня, а после выписки амбулаторно наблюдался, передает корреспондент "Дождя".По словам Кобзева, лечение закончилось 15 января (вернулся в Россию он 17 января)."Если бы он не был задержан, то в понедельник утром он конечно бы поехал в инспекцию, чтобы отметиться", - цитирует адвоката "Медиазона". https://twitter.com/the_ins_ru/status/1356523874343600133?ref_src=twsrc%5EtfwОбъявлен перерыв

Адвокат Навального указывает, что решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше" фактически не было выполнено. Навальному выплатили компенсацию, но приговор не отменили.Прокурор просит дать ей 10 минут на ознакомление с материалами, о приобщении которых просит защита, передает корреспондент "Медузы" из зала суда.

Судья спрашивает, есть ли ходатайства. Адвокат Кобзев просит приобщить его уведомление от 9 января. В этом уведомлении, по словам Кобзева, говорится, что он предупреждал ФСИН, что 9 января Навальный не сможет прийти в инспекцию.

Навальный обратился к жене: "Юля, тебя показывают в моем телевизоре. Говорят, что ты злостная нарушительница порядка. Плохая девочка. Люблю тебя", передает слова политика корреспондент "Новой газеты".

Заседание началось. Судья просит Навального преставиться, передает корреспондент ”Медузы” из зала суда. На что тот говорит, что она пока еще не представилась сама. ”Я не знаю, кто вы. Вы судья Окунева или кто-то другой?”. Судья отвечает: ”Я судья Репникова”. Напомним, Навальному в последний момент поменяли судью.

У Мосгорсуда продолжаются задержания.

Судя по сайту Мосгорсуда, пишет ”Медиазона” в своем онлайне, заменили судью, которая будет рассматривать дело Навального. Вместо Юлии Окуневой назначили судью Наталью Репникову. При этом Окунева вообще пропала из списка судей, .Заседание перенесли из-за большого числа запросов на аккредитацию, поступивших в районный суд от различных СМИ, говорится в сообщении Telegram-канала "Московские суды". Заседание пройдет в апелляционном корпусе суда. В здание суда будут допущены только участники судебного заседания, а также представители СМИ на основании аккредитаций, направленных в адрес Симоновского суда — строго по одному представителю от СМИ. Для остальных журналистов будет организована трансляция в соседнем зале. Навального привезут в суд из СИЗО.ФСИН требует назначить Навальному реальный срок по так называемому делу "Ив Роше" вместо условного наказания в виде 3,5 лет лишения свободы, назначенного ранее. Генпрокуратура поддержала это требование.

Заседание началось. Судья просит Навального преставиться, передает корреспондент ”Медузы” из зала суда. На что тот говорит, что она пока еще не представилась сама. ”Я не знаю, кто вы. Вы судья Окунева или кто-то другой?”. Судья отвечает: ”Я судья Репникова”. Напомним, Навальному в последний момент поменяли судью. Отмечается, что Навальный сохраняет позитивный настрой и даже шутит. https://twitter.com/tvrain/status/1356518880286552064?ref_src=twsrc%5Etfw

