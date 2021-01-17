ВСЕ ПОДРОБНОСТИ | Операция "Пациент". Всё о возвращении Навального в Россию, транзиту из Внуково в Шереметьево и задержании

Портал RusDelfi вел прямую трансляцию данного события (все подробности — ниже). В аэропорту Внуково работал наш корреспондент.

20.36 Эстония требует немедленного освобождения Навального. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

20.35 По информации источников телеграм-канала ”База”, руководители ”Аэрофлота” и ”Победы” ещё за сутки знали о внезапном манёвре с заменой аэропортов для самолёта Навального.

Экипаж о подобном раскладе также предупредили заранее, поэтому в баки было залито больше топлива, чем требовалось для простого перелёта во ”Внуково”.

По плану лайнер должен был до последнего момента следовать в ”Внуково”, сделать несколько кругов, после чего отправиться в ”Шереметьево”. А уже из ”шарика” самолёт в ближайшее время перегонят обратно во ”внучку”.

20.17. Кстати, аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме. Просто совпадение.

20.16 Задержание Навального глазами пресс-секретаря Киры Ярмыш.



20.10 Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что Навального все-таки задержали.

Заявление ФСИН:

"17 января 2020 года в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей. Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

20.07 "Увели, не пояснив, задержан или арестован", — сообщает наш корреспондент в Москве.

20.02 Видео задержания Алексея Навального в Шереметьево. Видео телеканала Current Time.



20.01 Телеканал "Настоящее время сообщает, что Навального задерживают у паспортного контроля.

Фото: скриншот "Настоящее время"

19.59 Тем временем во Внуково (это такой московский аэропорт, из которого рейсы отправляются в Шереметьево) на выходе людей не пускают на Аэроэкспресс (это поезд до Киевского вокзала).

19.52 Леонид Волков из ФБК утверждает, что Любови Соболь и другим сторонникам Навального вменяют неповиновение полиции. Сегодня их задержали во Внуково, когда они пили кофе в кафе Beer House. Корреспондент RusDelfi снял видео задержания (посмотреть его можно ЗДЕСЬ)

Нашим задержанным оформляют 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции), до 15 суток между прочим.

Они сидели в кафе во Внуково, их задержали. https://t.co/XfDugGnj1Y — Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 17, 2021

19.51 Не могу сказать что это мой выбор — возвращаться в Россию. Такой вопрос не стоял ни одну секунду. Они поставили авиационную безопасность под угрозу. Я совершенно счастлив что прилетел, это мой лучший день за последние 5 месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь, я знаю что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы. — приводит "Медуза" первые слова Навального в России

19.47 У трапа самолета Навального точно не задержали. Он едет в автобусе к терминалу. Фото телеграм-канала Ost West

Фото: телеграм-канал Ost West

19.39 Навальный покинул самолет несколько минут назад. Остальных пассажиров начали выпускать только сейчас.

19.38 Если кто-то беспокоился, то рейс с Ольгой Бузовой на борту тоже прилетел в Шереметьево.

19.33 Наш корреспондент в Москве сообщает: в районе МКАДа полицейские перекрыли Ленинградское шоссе по пути в аэропорт Шереметьево. P.S. от редакции RusDelfi: видимо, там коллективная поломка снегоуборочной техники.

19.32 Пассажиров рейса из Берлина начали выпускать из самолёта, борт приземлился в терминале D.

19.28 Бортпроводницы фотографируются с Алексеем Навальным. Фото: ФБ Елизаветы Антоновой.

Фото: фэйсбук Елизаветы Антоновой

19.19 А вот так встретили стронники Навального во Внуково новость о том, что он приземлился в Шереметьево. Скандирование "Молодец" и аплодисменты.







19.16 Кира Ярмыш, пресс-атташе ФБК, подтверждает: самолет благополучно приземлился в Шереметьево.

Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

19.15 Штаб Навального шлет ему приветы из Перми.

19.13 Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево, следует из данных FlightRadar24

19.11 Леонид Волков, соратник Навального по ФБК, делает свои выводы из трансфера Внуково — Шереметьево.

По горячим следам выглядит так.

1) Думали, что во Внуково не придет значительное число сторонников; думали сделать картинку "все встречают Ольгу Бузову"

2) Самолет штатно летел во Внуково и, более того, начал выполнять штатный заход на посадку — Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 17, 2021

19.07 У Внуково продолжаются задержания. Причем, довольно жесткие. С применением электрошокеров и ботинок.







18.59 Надпись Шереметьево появилась и на табло во Внуково.

Табло прилета Фото: RusDelfi

18.53 Справочная служба Внуково подтвердила RusDelfi, что аэропорт вообще закрыт для приема самолетов.

18.52 А пока Навальный подлетает к Шереметьево (а не к запланированному Внуково), предлагаем вам еще немного видео из Внуково.



18.47 Самолёт из Берлина перенаправили в аэропорт Шереметьево. Во Внуково утверждают, что закрыли полосу из-за, якобы, поломки снегоуборочной техники на полосе.

18.45 Табло пока выглядит так

Фото: FlightRadar

18.44 В целом, в Москве летная погода, и другие самолеты Внуково принимает. Точнее принимал.

18.39 Судя по FlightRadar, самолет с Навальным развернули на юг. Но, как говорит наш корреспондент, Берлинский рейс всё еще на табло Внуково.

Navalnõi kohtumine Foto: RusDelfi

18.38 Интервью Навального в самолете перед вылетом из Берлина (нет, он еще не в московском аэропорту)

18.36 На табло прилетов в аэропорту написано, что рейс ожидается в 19:37 (по Таллинну — 18.37).

18.35 Задержали человека, который стоял с плакатом "Иго ФСБ"

Во ”Внуково” задержали человека, который стоял с плакатом ”Иго ФСБ”. pic.twitter.com/j19NSXGyk9 — bbcrussian (@bbcrussian) January 17, 2021

18.31. Очень символичный плакат на входе в аэропорт.

Navalnõi kohtumine Foto: RusDelfi





18.26 На улице около здания аэропорта скандируют "Россия будет свободной!" под очень жесткие задержания, передает корреспондент RusDelfi.

Navalnõi kohtumine Foto: RusDelfi

18.22 До прибытия рейса во Внуково ориентировочно 15-20 минут.

18.21 Оппозиционер Илья Яшин снимает на видео автозаки "уверенной в себе власти".

В аэропорту Внуково прям военное положение. Совсем не боятся Навального, ага. Уверенная в себе власть с высоким рейтингом доверия. pic.twitter.com/idFPAizlpM — Илья Яшин (@IlyaYashin) January 17, 2021



18.17 Телеканал RTVi показал, как жестко задержали человека с флагом России.



Во Внукове жестко задержали человека с флагом России

📹: Арсений Молчанов / RTVI pic.twitter.com/EBHwRpyhOU

— RTVI (@RTVi) January 17, 2021

18.15 Спецэфир начался на YouTube-канале наших друзей "И грянул Грэм". Смотрите и пишите вопросы в комментариях.

18.11 Люди у Внуково скандируют "Фашисты!" и "Позор!"

18.06 Тем временем, Урмас Паэт вышел в эфир на российском ТВ. Прочитать интервью депутата Европарламента от Эстонии "Дождю" можно здесь. Говорит, арестовывать Навального не мудро.

18.05. Вытеснение из аэропорта было довольно жестким, говорит корреспондент RusDelfi. Бились бутылки, люди кричали.

18.03 У входа во Внуково выставили кордон. Всех, кто не прошел до этого рамки вытеснили на улицу. Не обошлось и без задержаний, сообщает корреспондент RusDelfi.

17.54 Корреспондента "Дождя" Эдуарда Бурмистрова задержали в прямом эфире

17.52 Похоже, интернет во Внуково начинает работать с перебоями.

17.50 Начинают теснить людей, собравшихся у рамок металлодетекторов при входе в аэропорт.

17.46 Наш корреспондент передает, что полиция начинает предупреждать активистов, просит выйти на улицу, через рупоры говорят, что вход только по билетам. Идет ОМОН с дубинками.

Navalnõi kohtumine Foto: RusDelfi

17.40 "Медуза" приводит слова Константина Котова о задержании:

”Выкрутили руки и повели в автозак — вот и все объяснение. Мы стоим около входа в аэропорт, буквально 500 метров нас проволокли. Пытались отобрать телефоны сотрудники полиции, у меня он пока сохранился”.

17.32 Сторонники Ольги Бузовой. Кажется, это может стать отличным названием для оппозиционной партии.

Фото: BBC

17.13 Задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь и Руслан Шаветдинов, а также Константин Котов. Как передает корреспондент RusDelfi, они сидели за столиком в кафе "Бирхаус", их задержали и увели из здания аэропорта. ВИДЕО ЗДЕСЬ.

По сообщению "Медузы" также задержаны корреспондент ”Новой газеты” Влад Докшин, помощник Навального Илья Пахомов, юрист Алексей Молокоедов и менеждер штаба Навального Анастасия Кадетова.

17.04. Тем временем очередь на вход в аэропорт выглядит так.



16.55 Корреспондент RusDelfi встретил в аэпорту брата Алексея Навального — Олега. Тот говорит, что для того, чтобы попасть во Внуково, купил билет в Уфу (без билетов в аэропорт пускают только фанатов Бузовой, но Олег, видимо, свой выбор сделал).

16.54 Москвичи делятся впечатлениями от уровня "безопасности" в аэропорту. И всего, что с этим связано.

Путинская Россия — это когда ты собираешься просто ехать встречать человека в аэропорт, а все тебе пишут "будь аккуратна" и "береги себя" 🙄 — Ксения Фадеева (@ksushaaatom) January 17, 2021



16.53 Фото с дороги во Внуково. Какие-то странные в России стали рейсовые автобусы.



по дороге во Внуково едут автозаки. тоже готовятся встречать Навального pic.twitter.com/BnhOCS9tAP — Sergey Goryashko (@seriozha_s) January 17, 2021

16.50 Фанаты Ольги Бузовой поют в аэропорту Внуково. Если вы знаете эту песню, то сможете пройти в аэропорт без билета.

а вот и ДОЛГОЖДАННОЕ исполнение песни ”Мало половин” от фанатов Ольги Бузовой, прямо перед забором, который отгораживает международную зону прилёта Внуково pic.twitter.com/79jRTSDZlL — Liza Fokht (@lizafoht) January 17, 2021



16.30 Тем временем Юлия Навальная цитирует знаменитую сцену из "Брата-2"

16.22 Самолет взлетел.

16.21 Во ”Внуково” собралось много фанатов Ольги Бузовой — только их пускают в здание аэропорта без билетов. Они приезжали организованными группами на ”Аэроэкспрессе”.

16.15 SMM Внуково, у вас всё хорошо? Вы там собираетесь сбивать самолеты на подлёте что ли?

Сегодня все мы немного smm-щик аэропорта Внуково. @VnukovoAirport, держись, брат. Впереди два очень тяжелых дня. — salick27 (@salick27) January 15, 2021

16.09 Самолет начинает руление. Расчетное время полета до Москвы — 2 часа 25 минут.

16.05 "Дождь" берет у Навального интервью

16.04 Кресло Навального — в 13 м ряду.

16.00 Навальный зашел в самолет. Как пишет "Медуза", его сразу обступили журналисты.

"Я уверен, что все будет абсолютно прекрасно, я сегодня очень счастлив", — сказал он. А еще обещает новые расследования (для того и возвращается).

15.58 Если ваш вылет не похож на этот, то…

"Ряд у меня счастливый, номер 13". Политик Алексей Навальный готовится вылететь в Россию. pic.twitter.com/F7dDjLuoX9 — bbcrussian (@bbcrussian) January 17, 2021



15.56 Корреспондент ”Дождя” из самолета передает, что вылет задерживается из-за буйного пассажира, который ругался матом и оскорблял стюардесс. Его вывели из самолета.

15.50 Корреспондент "Дождя" зашла в самолет, но Навального не увидела.

15.49 Навальный приехал к самолету. Черная Ауди с мигалками, пишет Mash.



15.35 Корреспондент Би-би-си Андрей Козенко сообщает, что первым вошел в самолет в Берлине, но Алексея Навального в нем пока нет.

15.33 "ОВД-Инфо" сообщает, что во Внуково задержан активист Дмитрий Бескоровайный: его остановили на территории аэропорта и повели в неизвестном направлении. Причины задержания пока не ясны.

15.26 Посадка на рейс "Победы" заканчивается. В зоне вылета ни сам Алексей Навальный, ни его супруга Юлия так и не появились. Вероятно их привезут к трапу на автомобиле полиции.

15.24 Корреспондент BBC сообщает, что уровень безопасности зашкаливает. Это если следить по числу автозаков и полицейских автобусов.

А около "Внуково" сейчас вот так. pic.twitter.com/RQTDlzi8Ts — bbcrussian (@bbcrussian) January 17, 2021

Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press



15.21 Междурнародная зона аэропорта Внуково отделена вот такой прекрасной ширмой. Красота! (для тех, кто не так часто бывал в Москве в докороновирусное время, напомним, что в дни, когда Алексей Навальный не прилетает в Москву, никаких ширм там нет).



Во Внуково зал прилета международных рейсов закрыли высокой непрозрачной ширмой

Фото: Денис Стяжкин https://t.co/cIBzwERKXr pic.twitter.com/QKjcZWG0zG

— Медиазона (@mediazzzona) January 17, 2021

Фото: RusDelfi

15.17 Российский МИД отреагировал на получение из Германии материалов об отравлении Навального: "В них ничего нет".

15.15 Международную зону Внуково оцепили. Войти в нее можно только с улицы.

15.10 МБХ-медиа сообщают, что в Берлине началась посадка на рейс "Победы".

15.03 Немецкий таблоид Bild пишет, что в 12.48 по местному времени трое полицейских принесли на регистрацию четыре паспорта в черном закрытом контейнере. То есть помимо Алексея с женой, в Москву, по всей видимости, летят двое сотрудников ФБК.

Как пишет Meduza, Навального могут задержать прямо в аэропорту или не пустить в страну; самолет могут посадить в другом аэропорту или даже в другом городе. А может быть, ничего этого не произойдет, и политик просто прилетит и поедет домой.

С самого утра во Внуково предприняты беспрецедентные меры безопасности. У входа в аэропорт дежурят автозаки. А попасть в здание вылета и прилета можно лишь по билетам.

На аэроэкспрессе приехало до 100 человек массовки ”на Бузову”. Стоят с кураторами по группами по 6-8 человек. По очереди идут к турникетам pic.twitter.com/QchJhaNHfp — Олег Степанов (@olsnov) January 17, 2021



КОНТЕКСТ

20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета, вылетевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в местную больницу, где ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родственники и соратники Навального требовали разрешить его отправку на лечение за рубеж. Однако врачи настаивали, что в таком состоянии его перевозить нельзя.

В итоге российские врачи все же дали разрешение на перевозку Навального в Германию. Там его госпитализировали в берлинскую больницу "Шарите". Немецкие врачи, основываясь на результатах анализов политика, заявили, что скорее всего его отравили. Российские врачи настаивают, что следов отравления в анализах Навального, сделанных в России, нет. 2 сентября власти Германии объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". 7 сентября врачи клиники "Шарите" сообщили, что Навального вывели из комы и отключают от ИВЛ. Правительство Германии заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок". 23 сентября Навального выписали из "Шарите", он пробыл в клинике 32 дня.

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