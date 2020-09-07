07.09.2020, 16:19

Врачи вывели Алексея Навального из искусственной комы

 (1)
EST
Aleksei Navalnõi
Aleksei NavalnõiFoto: Alexei Danichev, Sputnik

Врачи берлинской клинике ”Шарите” постепенно вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении клиники, пишет "Медуза".

Навальный начал реагировать на обращения окружающих. По словам врачей, его состояние улучшилось.

Он находится в коме с 20 августа. После экстренной посадки в Омске, его перевезли в немецкую больницу. Зарубежные врачи утверждают, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом из группы ”Новичок”. Российская сторона отказывается рассматривать эту версию и ссылается на плохое состояние политика.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: