Врачи вывели Алексея Навального из искусственной комы

Врачи берлинской клинике ”Шарите” постепенно вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении клиники, пишет "Медуза".
Навальный начал реагировать на обращения окружающих. По словам врачей, его состояние улучшилось.
Он находится в коме с 20 августа. После экстренной посадки в Омске, его перевезли в немецкую больницу. Зарубежные врачи утверждают, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом из группы ”Новичок”. Российская сторона отказывается рассматривать эту версию и ссылается на плохое состояние политика.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Тбилисский армянин побывал в Китае и запустил крутую услугу
Подруга наклеивает скотч на половую щетку: гениальное решение
Над 16-летней девушкой в Израиле надругались 30 мужчин