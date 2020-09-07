Врачи вывели Алексея Навального из искусственной комы

Навальный начал реагировать на обращения окружающих. По словам врачей, его состояние улучшилось.

Он находится в коме с 20 августа. После экстренной посадки в Омске, его перевезли в немецкую больницу. Зарубежные врачи утверждают, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом из группы ”Новичок”. Российская сторона отказывается рассматривать эту версию и ссылается на плохое состояние политика.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.