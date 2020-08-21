Врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

Навального разрешили вывести в Германию на лечение под ответственость его жены. Самолет, на котором политика, должны увезти за рубеж, уже находится в аэропорту Омска, пишет РБК.
Омские врачи заявили Юлии Навальной, что готовы передать ей мужа под ее ответственность для транспортировки в Германию. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией.
Об этом также сообщил врачи омской БСМП № 1, где лежит Алексей Навальный.
Пресс-секретарь политика Кирая Ярмыш подтвердила, что ”переговоры о транспортировке Алексея сдвинулись с мертвой точки”. ”Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени. Самолет ждет с утра, документы тоже были готовы тогда же”, — написала Ярмыш в своем Twitter.
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