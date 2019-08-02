Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет

Там отметили, что на юге Сибири сосна или лиственница может вырасти во взрослое растение за 60-70 лет, однако на севере Сибири, в Якутии и Эвенкии, на это потребуется не менее 100 лет. "Соответственно, для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют очень сильные пожары, может не хватить и целого века", - сказал старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. Сукачева КНЦ СО РАН Александр Брюханов.

Кроме того, раньше природные пожары в сосновых и лиственных лесах Сибири случались с интервалами от 20 до 50 лет, а некоторые леса в заболоченных районах могли гореть лишь раз в 100-150 лет. Сейчас же из-за изменения климата и деятельности человека этот временной промежуток стал гораздо короче и составляет 5-15 лет.

По данным Авиалесоохраны, площадь пожаров в России, большинство из которых приходятся на Якутию, Красноярский край и Иркутскую область, составляет более 3 млн га.