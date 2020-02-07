"Вопрос будет закрыт в течение сессии". Уже скоро гражданство России можно будет получить без отказа от эстонского

В правительстве отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму. Там его уже ждут. ”Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России”, — сказал изданию вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, входящий в президентскую рабочую группу, рассказал, что еще в апреле прошлого года он обращался к президенту Путину с просьбой изменить закон ”О гражданстве” таким образом, чтобы иностранные граждане не должны были отказываться от имеющегося гражданства при получении российского.
По его словам, статью 13 закона ”О гражданстве” могут ожидать и другие изменения: отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца—соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.
Калашников уверен, что ожидающийся законопроект ”будет революционным”: ”Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался”.
Коллега Леонида Калашникова депутат Константин Затулин назвал готовящееся решение ”правильным, давно назревшим и соответствующим здравому смыслу”. ”Продиктовано это тем, что мы заинтересованы в увеличении числа граждан России. Прежде всего за счет соотечественников,— отметил парламентарий в беседе с ”Ъ”.— Это даст возможность паспортизировать диаспору за рубежом. Они хотят получить российское гражданство, но не могут, поскольку надо выйти из гражданства страны проживания. Миллионы русских живут за рубежом и хотели бы стать гражданами РФ”.
Эстонское законодательство не допускает двойного гражданства
Как известно, эстонский Закон о гражданстве говорит, что гражданин Эстонии не может находиться в гражданстве какой-то другой страны.
Принцесса Диана хранила большой секрет от принца Чарльза
«Цирк»: Немецкая фигуристка решила словесно унизить россиянок
Россияне, проживающие в Китае, открыли правду о коронавирусе
Изъяли деньги, десятки автомобилей и квартир: Лукашенко об афере