"Вопрос будет закрыт в течение сессии". Уже скоро гражданство России можно будет получить без отказа от эстонского

О подготовке российским правительством законодательных изменений, упрощающих гражданам других государств получение гражданства РФ, ”Коммерсанту” рассказали собеседники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики. Группа, в которую входят представители разных ведомств и парламентарии, была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Перед ней стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства.

В пресс-службе правительства, куда газета обратилась с запросом, подтвердили информацию о готовящихся изменениях.

Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт ”г” части первой статьи 13 закона ”О гражданстве Российской Федерации”. Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

”С учетом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка”,— говорится в полученном ”Ъ” ответе пресс-службы российского Белого дома.