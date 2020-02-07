07.02.2020, 13:00

"Вопрос будет закрыт в течение сессии". Уже скоро гражданство России можно будет получить без отказа от эстонского

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Reisidokument
Foto on illustreeriv.Foto: Priit Simson

Длительные разговоры об упрощении процедуры приема иностранцев в гражданство РФ переходят в законодательную фазу. Соответствующие изменения в закон ”О гражданстве РФ” готовит правительство. Из правительства изданию ”Комммерсант" сообщили, что работа на финальной стадии. Законопроект могут внести в Госдуму уже в этом месяце. Принять закон, позволяющий получить российское гражданство, не отказываясь от имеющегося, предполагается уже в течение весенней сессии.

О подготовке российским правительством законодательных изменений, упрощающих гражданам других государств получение гражданства РФ, ”Коммерсанту” рассказали собеседники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики. Группа, в которую входят представители разных ведомств и парламентарии, была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина. Перед ней стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства.

В пресс-службе правительства, куда газета обратилась с запросом, подтвердили информацию о готовящихся изменениях.

Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт ”г” части первой статьи 13 закона ”О гражданстве Российской Федерации”. Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

”С учетом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка”,— говорится в полученном ”Ъ” ответе пресс-службы российского Белого дома.

В правительстве отметили, что работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму. Там его уже ждут. ”Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России”, — сказал изданию вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, входящий в президентскую рабочую группу, рассказал, что еще в апреле прошлого года он обращался к президенту Путину с просьбой изменить закон ”О гражданстве” таким образом, чтобы иностранные граждане не должны были отказываться от имеющегося гражданства при получении российского.

По его словам, статью 13 закона ”О гражданстве” могут ожидать и другие изменения: отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца—соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

Калашников уверен, что ожидающийся законопроект ”будет революционным”: ”Его ждут все соотечественники. В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался”.

Коллега Леонида Калашникова депутат Константин Затулин назвал готовящееся решение ”правильным, давно назревшим и соответствующим здравому смыслу”. ”Продиктовано это тем, что мы заинтересованы в увеличении числа граждан России. Прежде всего за счет соотечественников,— отметил парламентарий в беседе с ”Ъ”.— Это даст возможность паспортизировать диаспору за рубежом. Они хотят получить российское гражданство, но не могут, поскольку надо выйти из гражданства страны проживания. Миллионы русских живут за рубежом и хотели бы стать гражданами РФ”.

Эстонское законодательство не допускает двойного гражданства

Как известно, эстонский Закон о гражданстве говорит, что гражданин Эстонии не может находиться в гражданстве какой-то другой страны.

Статья 3 эстонского Закона о гражданстве (1995) гласит: человек, который кроме гражданства Эстонии имеет по рождению и гражданство какой-то другой страны, по достижении 18-летия должен в течение трех лет отказаться или от эстонского или от другого гражданства.

В то же время Конституция не допускает возможности лишения эстонского гражданства, полученного по рождению. Поэтому у многих эстонцев, постоянно проживающих за границей, есть как эстонское, так и какое-то другое гражданство.

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