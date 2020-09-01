Военные США развернут батарею залпового огня в Тапа. Россия осудила учения с участием американцев на территории Эстонии

В диппредставительстве отметили недопустимость такого рода мероприятия с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ — 110 км — и в условиях обострения политической обстановки в регионе.

”РФ неоднократно предлагала США и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от ”линии соприкосновения” Россия–НАТО. Считаем действия ВС США в Эстонии провокационными и крайне опасными для региональной стабильности”, — говорится в заявлении.

При этом российские дипломаты задались риторическим вопросом, как американские власти отнеслись бы стрельбе военных РФ на границе с США, пишет iz.ru.

Какие учения проводят военные США и Эстонии?

В рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимой в сотрудничестве с Силами обороны Эстонии, 41-ая бригада полевой артиллерии Армии США в Европе развернет батарею реактивной системы залпового огня на центральном полигоне Сил обороны Эстонии в Тапа.

С 1 по 10 сентября, около 70 солдат из 1-го батальона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады полевой артиллерии Армии США проведут учения со служащими 1-ой пехотной бригады Сил обороны Эстонии, что подтвердит прочное двустороннее партнерство между США и Эстонией и проверит готовность и возможности размещения бригады, а также оперативную совместимость с союзниками по НАТО.

Это первые учения по огневой подготовке с боевой стрельбой проводимые 41-й бригадой полевой артиллерии Армии США за пределами своей базы в Графенвёре, Германия. 41-я бригада является единственным формированием артиллерийской поддержки США в Европе, обеспечивающим ведение огня на стратегическом, оперативном и тактическом уровне и поддержку для всего Европейского командования ВС США.

За последние несколько лет Соединенные Штаты Америки предоставили Эстонии помощь в обеспечении безопасности на сумму более 190 миллионов долларов США. Военные США взаимодействуют со своими эстонскими коллегами более 150 раз в год; в более чем 80 случаях при присутствии военных США в Эстонии, отмечает посольство США в Эстонии.