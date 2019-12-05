Во французских Альпах нашли базу российских шпионов, проводивших операции по всей Европе(23)
15 российских шпионов использовали французские Альпы в качестве базы для проведения операций по всей Европе. Они являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией, сообщила французская газета Le Monde в материале, обнародованном в среду, 4 декабря.
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