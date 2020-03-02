Власти США выдали ордер на арест Олега Тинькова за неуплату налогов

”Судебное слушание проводится в ответ на обвинения в неуплате налогов, предъявленном Налоговым управлением США Олегу Тинькову. Тиньков, как ожидается, останется в Лондоне на время разбирательства. Его отпустили под залог после того, как ордер на его арест был выпущен. Тиньков уведомил нас, что его команда юристов работают над как можно более быстрым урегулированием проблемы”, — говорится в сообщении группы ”Тинькофф”.

Компания отметила, что разбирательство касается только Олега Тинькова как частного лица и не затрагивает операции входящих в ”Тинькофф” компаний, в том числе Тинькофф банка, ”Тинькофф страхования” и ”Тинькофф мобайл”. Кроме того, заверила группа, ситуация не касается других членов совета директоров и правления ”Тинькофф”. Олег Тинькофф не входит в их состав, при этом все решения по управлению предпринимаются именно правлением на разных уровнях.

Других подробностей группа ”Тинькофф” не сообщила.

О выданном ордере на арест российского бизнесмена первым сообщил 1 марта британский таблоид Sunday Express без указания источника информации. Газета указала, что прокуратура США выдала предварительный ордер на арест бизнесмена и что он оспаривает экстрадицию в США.