Власти РФ придумали защиту от санкций для работающих в Крыму компаний

В аннексированном Россией Крыму хотят создать особые административные районы, в которых инвесторы смогут работать анонимно. Минимальный объем инвестиций для работы в них должен составить 150 млн. рублей, пишет DW.
Российское правительство разработало законопроект, принятие которого позволит инвесторам работать на аннексированном РФ полуострове Крым, не опасаясь санкции США и Евросоюза. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает РБК со ссылкой на текст документа, подлинность которого подтвердили в Минэкономразвития России.
Речь идет о создании в Крыму и Севастополе особых административных районов (ОАР) с правовым режимом, который позволит инвесторам работать анонимно. Участниками ОАР смогут стать любые российские компании, но бизнес им придется вести только на полуострове, за пределами которого у них не должно быть ни филиалов, ни представительств. Минимальная сумма инвестиций — не менее 150 млн рублей (около 2 млн. евро — Ред.), которые будут направлены на развитие инфраструктуры Крыма, туризма, санитарно-курортного лечения и т.д.
Санкционный режим
После российской аннексии Крыма в 2014 году США и Евросоюз объявили о введении различных санкции против компаний из РФ, работающих на полуострове. В результате ряд потенциальных инвесторов отказались работать в Крыму и Севастополе. РБК напомнило, что санкции вводят, опираясь на публичные сообщения и сведения российских государственных реестров.
Ранее, в 2019 году, правительство РФ уже разрешило юридическим лицам, зарегистрированным на полуострове, скрывать сведения о себе.
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