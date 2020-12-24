Власти Петербурга разрешили общепиту открыть зимние террасы

Напомним, с 30 декабря по 3 января общепиту запрещено кормить посетителей внутри заведений, можно лишь на доставку и навынос. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января работа разрешена лишь до 19.00. По информации ”Фонтанки”, предприниматели вели переговоры со Смольным о смягчении этих ограничений, но эпидемиологическая обстановка сложилась не в пользу бизнеса.

Изменения, внесенные в правила благоустройства, дадут возможность рестораторам кормить посетителей вне стен заведений. С 25 декабря по 10 января предприниматели смогут создать ”зимние кафе”, согласовав их с городом в упрощенном порядке. Сходный механизм действовал в этом году для летних веранд. Набор уличной мебели не менялся — по сути, бизнес сможет расставить только столики, стулья, скамьи и зонты, которые должны будут стать единственной защитой от непогоды. Единственное условие — занимаемая зимней верандой площадь не должна превышать площадь самого предприятия общественного питания. Также уличную мебель надо будет убирать на ночь. Чтобы получить разрешение, необходимо подать заявку в комитет имущественных отношений, пояснили в комитете по промышленной политике.

Упрощенный порядок сразу продлили и на будущее лето — он будет действовать с 10 мая по 15 октября.