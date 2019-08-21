Владимир Путин встречается с Саули Ниинистё. В Хельсинки стянуты дополнительные силы полиции

Официальная часть встречи пройдет в Президентском дворце, после чего состоится пресс-конференция. Позже президенты поедут ужинать на остров Суоменлинна.
По сведениям полиции, в Хельсинки пройдет по меньшей мере четыре акций протеста. По предварительным данным, в каждой из них будет участвовать по нескольку десятков человек. Протестантов волнуют вопросы, связанные с правами человека, сообщает старший комиссар полиции Хейкки Порола.
Полиция не сообщает, какие организации созвали митинги, но есть сведения о том, что представители коллектива "Свободная Россия", молодежной организации Коалиционной партии и правозащитной организаций Amnesty International соберутся в центре столицы.
Ожидается, что митинги пройдут в парке Эспланада и у Посольства Российской Федерации на улице Техтаанкату.
В связи со встречей президентов в столицу для подкрепления прибыло несколько сотен полицейских из других регионов Финляндии.
Что на повестке дня
Выступая на ежегодном мероприятии ”Дни послов” во вторник, Саули Ниинистё заявил, что в отношениях между Финляндией и Россией особых проблем нет, и радикальных изменений в двухсторонних отношениях не предвидится.
Стала известна причина гибели людей при пожаре в Одессе
Вербер умерла от той же болезни, что и Началова
Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине»
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры