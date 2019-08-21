21.08.2019, 14:25

Владимир Путин встречается с Саули Ниинистё. В Хельсинки стянуты дополнительные силы полиции

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин прибудет в Хельсинки с рабочим визитом сегодня во второй половине дня, сообщает yle. Он встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Официальная часть встречи пройдет в Президентском дворце, после чего состоится пресс-конференция. Позже президенты поедут ужинать на остров Суоменлинна.

По сведениям полиции, в Хельсинки пройдет по меньшей мере четыре акций протеста. По предварительным данным, в каждой из них будет участвовать по нескольку десятков человек. Протестантов волнуют вопросы, связанные с правами человека, сообщает старший комиссар полиции Хейкки Порола.

Полиция не сообщает, какие организации созвали митинги, но есть сведения о том, что представители коллектива "Свободная Россия", молодежной организации Коалиционной партии и правозащитной организаций Amnesty International соберутся в центре столицы.

Ожидается, что митинги пройдут в парке Эспланада и у Посольства Российской Федерации на улице Техтаанкату.

В связи со встречей президентов в столицу для подкрепления прибыло несколько сотен полицейских из других регионов Финляндии.

Что на повестке дня

Выступая на ежегодном мероприятии ”Дни послов” во вторник, Саули Ниинистё заявил, что в отношениях между Финляндией и Россией особых проблем нет, и радикальных изменений в двухсторонних отношениях не предвидится.

Ниинистё сообщил, что темами обсуждения станут актуальные вопросы, в частности, акции протеста в Москве и взрыв в Архангельске. Он также отметил, что ”ситуация в Москве вызвала серьезные размышления”.

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