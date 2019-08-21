Владимир Путин встречается с Саули Ниинистё. В Хельсинки стянуты дополнительные силы полиции

Официальная часть встречи пройдет в Президентском дворце, после чего состоится пресс-конференция. Позже президенты поедут ужинать на остров Суоменлинна.

По сведениям полиции, в Хельсинки пройдет по меньшей мере четыре акций протеста. По предварительным данным, в каждой из них будет участвовать по нескольку десятков человек. Протестантов волнуют вопросы, связанные с правами человека, сообщает старший комиссар полиции Хейкки Порола.

Полиция не сообщает, какие организации созвали митинги, но есть сведения о том, что представители коллектива "Свободная Россия", молодежной организации Коалиционной партии и правозащитной организаций Amnesty International соберутся в центре столицы.

Ожидается, что митинги пройдут в парке Эспланада и у Посольства Российской Федерации на улице Техтаанкату.

В связи со встречей президентов в столицу для подкрепления прибыло несколько сотен полицейских из других регионов Финляндии.

Что на повестке дня

Выступая на ежегодном мероприятии ”Дни послов” во вторник, Саули Ниинистё заявил, что в отношениях между Финляндией и Россией особых проблем нет, и радикальных изменений в двухсторонних отношениях не предвидится.