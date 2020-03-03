Владимир Путин внес поправки в конституцию РФ с упоминанием бога и брака

Категории брака и бога — в Основном законе РФ



В частности, Путин предложил добавить в текст российского Основного закона упоминание бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", — процитировал Володин текст данной поправки.

Также Путин предложил закрепить в Основном законе категорию брака как союза мужчины и женщины. "Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления несовершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях", — говорится в данном пункте поправок.

Защита исторической правды и правопреемственность РФ



Кроме того, документ включает внесение в Конституцию положения о защите исторической правды. "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление подвига народа при защите Отечества не допускается", — цитирует соответствующий пункт "Интерфакс". Одновременно Путин предложил прописать в Основном законе, что РФ является правопреемницей СССР.

Еще одной поправкой является положения о недопустимости отчуждения части территории РФ и об обеспечении безопасности личности, общества и государства при обороте цифровых данных.