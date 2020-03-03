Владимир Путин внес поправки в конституцию РФ с упоминанием бога и брака

Президент РФ Владимир Путин внес поправки ко второму чтению проекта конституционных изменений. Президентские поправки изложены на 24 страницах, они направлены в комитет по госстроительству и законодательству, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Категории брака и бога — в Основном законе РФ
В частности, Путин предложил добавить в текст российского Основного закона упоминание бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", — процитировал Володин текст данной поправки.
Также Путин предложил закрепить в Основном законе категорию брака как союза мужчины и женщины. "Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления несовершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях", — говорится в данном пункте поправок.
Защита исторической правды и правопреемственность РФ
Кроме того, документ включает внесение в Конституцию положения о защите исторической правды. "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление подвига народа при защите Отечества не допускается", — цитирует соответствующий пункт "Интерфакс". Одновременно Путин предложил прописать в Основном законе, что РФ является правопреемницей СССР.
Еще одной поправкой является положения о недопустимости отчуждения части территории РФ и об обеспечении безопасности личности, общества и государства при обороте цифровых данных.
Поправки "Яблока"
В свою очередь партия "Яблоко" сформировала свой пакет поправок к Конституции страны. В него вошли четыре законопроекта, которые партия уже ранее вносила через законодательные собрания регионов, а также два новых. В частности, оппозиционеры предлагают сократить президентский срок до 4 лет и ограничить полномочия президента перечнем, предусмотренным Конституцией.
Кроме того, "Яблоко" предложило ввести выборность членов Совета Федерации, предоставить Совфеду право предлагать кандидатуру генпрокурора, а Госдуме — право выдвигать премьер-министра и выносить вотум недоверия министрам. Также партия считает необходимым расширить состав Конституционного суда, вернуть Высший Арбитражный суд, отказаться от обязательного призыва на военную службу и запретить участие граждан страны участвовать в вооруженных конфликтах в качестве наемников. Одновременно "Яблоко" предложило включить в текст Конституции положение о том, что пытки являются тяжким преступлением.
Срок подачи поправок ко второму чтению законопроекта истек в 18 часов мск 2 марта.
Инициатива Путина по изменению Конституции РФ
О необходимости внесения поправок в Конституцию России Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Уже 20 января президентский проект поправок был внесен в Госдуму.
Предложенные поправки могут радикально поменять систему госуправления в России. В частности, в них предлагается закрепить в Конституции статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать не только кандидатуру премьера, но и всех членов правительства, повысить роль губернаторов в процессе принятия решений, а также ввести приоритет над международным правом, означающий пересмотр одного из основных положений Конституции.
Всенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.
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