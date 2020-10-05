05.10.2020, 16:11

Владимир Путин уволил главу Дагестана


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Dagestan, vabariik, Argvani ,küla
Dagestan, vabariik, Argvani ,külaFoto: Reisifoto 2018

Президент России Владимир Путин уволил главу Республики Дагестан Владимира Васильева.

Владимир Путин подписал Указ ”О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Дагестан”, передает пресс-служба Кремля. Политик Сергей Меликов назначен врио Главы Республики Дагестан.

Позже стало известно, что Владимир Васильев назначен советником президента РФ.

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