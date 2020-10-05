05.10.2020, 16:11
Владимир Путин уволил главу Дагестана
Президент России Владимир Путин уволил главу Республики Дагестан Владимира Васильева.
Президент России Владимир Путин уволил главу Республики Дагестан Владимира Васильева.
Владимир Путин подписал Указ ”О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Дагестан”, передает пресс-служба Кремля. Политик Сергей Меликов назначен врио Главы Республики Дагестан.
Позже стало известно, что Владимир Васильев назначен советником президента РФ.
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