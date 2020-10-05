Владимир Путин уволил главу Дагестана

Президент России Владимир Путин уволил главу Республики Дагестан Владимира Васильева.
Владимир Путин подписал Указ ”О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Дагестан”, передает пресс-служба Кремля. Политик Сергей Меликов назначен врио Главы Республики Дагестан.
Позже стало известно, что Владимир Васильев назначен советником президента РФ.
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