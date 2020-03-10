Владимир Путин сможет занимать пост президента России пожизненно

Депутат от партии "Единая Россия" Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию, пишет РИА Новости.
"Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства", — заявила она на пленарном заседании Госдумы.
Терешкова обратилась к депутатам с просьбой поддержать ее инициативу "по сути и по смыслу" и "помочь юридически сформулировать необходимую поправку".
"Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена — а я думаю, что она будет оформлена — фракция "Единая Россия", несомненно, будет ее поддерживать", — заявил, в свою очередь, лидер думской фракции "ЕР" Сергей Неверов.
По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, предложение об обнулении президентских сроков требует обсуждений непосредственно с Владимиром Путиным и лидерами партий.
В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении. Сегодня проходят слушания по второму чтению.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет в России нерабочим.
Валентина Терешкова - первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Ей 83 года. Депутатом Верховского Совета СССР она стала еще в 1966 году.
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