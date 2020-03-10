Владимир Путин сможет занимать пост президента России пожизненно

"Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства", — заявила она на пленарном заседании Госдумы.

Терешкова обратилась к депутатам с просьбой поддержать ее инициативу "по сути и по смыслу" и "помочь юридически сформулировать необходимую поправку".

"Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена — а я думаю, что она будет оформлена — фракция "Единая Россия", несомненно, будет ее поддерживать", — заявил, в свою очередь, лидер думской фракции "ЕР" Сергей Неверов.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, предложение об обнулении президентских сроков требует обсуждений непосредственно с Владимиром Путиным и лидерами партий.