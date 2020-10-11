Владимир Путин ответил на вопрос о друзьях в политике

”В большой политике вообще-то нет друзей”, — отметил глава государства.

17 сентября министр иностранных дел Китая Ван И назвал дружбу с Россией нерушимой и ”прочной как скала”.

В сентябре 2019 года замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн рассказал о дружеских отношениях Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отметив регулярность их встреч. По его словам, за последние шесть лет лидеры встречались 30 раз.

Он рассказал, что главы государств вместе ездили в поезде, смотрели хоккейный матч, жарили блины и катались по Неве. Лэ Юйчэн особо отметил поздравление Путина Си Цзиньпина с днем рождения. Подарком стал специально доставленный из Москвы торт.

Тогда Путин также заявлял, что стратегическое партнерство между Москвой и Пекином вышло на беспрецедентно высокий уровень.