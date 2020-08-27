Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам

Президент России Владимир Путин дал ведущему ВГТРК Сергею Брилеву большое интервью по актуальным темам, сообщает "Россия 24".
Его покажут в эфире телеканала в четверг в 14:00 мск (время с эстонским совпадает).
Другие подробности пока неизвестны, пресс-служба Кремля об этом мероприятии не информировала.
В этом году в связи с пандемией не было традиционной прямой линии с главой государства, однако Путин несколько раз обращался к россиянам в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
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