Владимир Путин 27 августа даст большое интервью по актуальным темам

Его покажут в эфире телеканала в четверг в 14:00 мск (время с эстонским совпадает).

Другие подробности пока неизвестны, пресс-служба Кремля об этом мероприятии не информировала.

В этом году в связи с пандемией не было традиционной прямой линии с главой государства, однако Путин несколько раз обращался к россиянам в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.